Ante la paralización de Vaca Muerta, Bolivia puede seguir vendiendo gas a Argentina

Ante la paralización de Vaca Muerta, Bolivia puede seguir vendiendo gas a Argentina

El Gobierno de Javier Milei tenía que realizar unas obras finales para conectar los recursos gasíferos de Vaca Muerta a toda Argentina, pero la suspensión de... 15.06.2024

Que no comprará más gas boliviano desde junio. Que lo seguirá haciendo hasta octubre, para "nunca más" volver a importarlo. Pero ¿podrá Argentina dejar de comprar este recurso a Bolivia? El Gobierno de Javier Milei tenía que completar unas últimas obras para conectar las reservas del yacimiento de Vaca Muerta a todo el país. Aunque el freno que dictaminó el presidente argentino sobre las obras públicas implica que seguirá dependiendo de las exportaciones para mantener los hogares cálidos y las industrias en funcionamiento.Desde el Gobierno de Luis Arce remarcaron que están en condiciones de seguir vendiendo gas a Argentina por varios años más, siempre y cuando el país vecino cumpla puntualmente con los pagos correspondientes, en referencia a los retrasos en el envío de más de 200 millones de dólares que se terminaron de saldar recién en abril pasado.Según el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, Bolivia tiene "toda la voluntad (de ampliar el contrato con el vecino país). Pero evidentemente no nos olvidemos de que Argentina ha tenido muchas dificultades, ya hace más de dos años y medio, en los pagos respectivos a nuestro país, en términos de cancelación por compra de gas. Eso también nos ha generado a nosotros unas dificultades internas", dijo al canal estatal Bolivia TV.El gas boliviano se destina a cubrir la demanda de las provincias del norte argentino. En esta zona "hay una cantidad importante de empresas y familias, que lo usan en sus casas o en las industrias. Ahora Milei no puede parar los ciclos productivos muy fuertes que hay en provincias como Tucumán, Salta o Jujuy, entre otras", dijo a Sputnik el analista Martín Moreira.El secretario de Energía de Argentina, Fernando Solanet, dijo en marzo pasado que "la importación de gas de Bolivia disminuirá a cero a partir de octubre, en principio, para nunca más volver".Para Moreira, será imposible para Argentina liberarse del gas boliviano hasta que no estén finalizadas las conexiones de Vaca Muerta. "Se va a ampliar más el contrato, hasta que ellos tengan el gasoducto terminado", previó. Una ventaja para Argentina es que Bolivia le entrega gas para que lo pague más adelante, cuando lo permita su alicaída economía. "Los buquetanques de gas que utilizan en Argentina se tienen que pagar antes de la entrega. Si no se paga no hay gas", comentó el analista. Antes de la llegada del buquetanque de Petrobras, algunas regiones de Argentina pasaron días sin gas. "Creo que esta mirada del Gobierno liberal es muy chicata. Ha generado condiciones para que falle el aparato productivo público y privado", consideró.La renta petroleraYPFB informó que en 2023 facturó 2.370 millones de dólares por la venta de gas natural a Brasil, a Argentina y al mercado interno. "Estos ingresos contribuyen a la renta petrolera en beneficio de gobernaciones, municipios, el sistema universitario público, el Tesoro General del Estado y YPFB", dijo el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen.Las ventas de gas a Brasil dejaron 1.347 millones de dólares el año pasado. En cuanto al contrato de compra-venta firmado entre YPFB y la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), el volumen exportado a ese país generó 875 millones. La comercialización en el mercado interno fue por 151 millones de dólares.Moreira explicó que Bolivia produce entre 38 y 40 millones de pies cúbicos por día. "El consumo interno es de 13 millones de pies cúbicos por día, los contratos con Brasil implican el envío de 20 millones de pies cúbicos por día. Entonces tendríamos para ofertar a Argentina unos 6 millones de pies cúbicos por día".En julio de 2023, en plena época invernal, se enviaban a Argentina 9,7 millones de pies cúbicos por día. Al llegar el verano, a inicios de 2024, los envíos se redujeron a 4,7 millones de pies cúbicos por día, cifra que se mantiene hasta ahora, cuando nuevamente llegó el invierno al hemisferio sur.El último contrato entre ambos países vence a finales de junio. Aunque aún no hay nada negociado, Argentina manifestó su intención de seguir comprando hasta que finalice septiembre.La importancia del mercado internoMoreira, especialista en economía, evaluó que el Gobierno argentino comete un error al menospreciar el mercado interno, el cual "brinda una opción muy valedera para el crecimiento de los países. Es algo importante sobre todo en América Latina, donde varios países se ven presionados por fondos internacionales buitres, por diversas contingencias de préstamos o deudas que se tiene ante organismos de crédito internacional".Se calcula que en Vaca Muerta, provincia argentina de Neuquén, hay 600 trillones de pies cúbicos. En Bolivia por el momento se registran 11 trillones de pies cúbicos.

