Pequeños reactores nucleares: ¿el futuro de la energía y nuevo campo de asociación Brasil-Rusia?

Pequeños reactores nucleares: ¿el futuro de la energía y nuevo campo de asociación Brasil-Rusia?

Los reactores modulares pequeños son más asequibles, fáciles de fabricar y ecológicos en comparación con otros recursos energéticos

Con la vista puesta en la transición energética, el Gobierno federal, a través del Ministerio de Minas y Energía (MME), puso en marcha el programa Energías de Amazonia. Para resolver el uso de centrales termoeléctricas para atender a las comunidades aisladas, ¿debería Brasil apostar por la implantación de pequeños reactores modulares?Liderar la transición energética mundial es la misión que persiguen varios actores de la cúpula del Gobierno federal. La iniciativa ya ha sido defendida por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), Geraldo Alckmin, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Santos, así como por el propio presidente, Luiz Inacio Lula da Silva.La ambición no es mera bravuconada, ya que al fin y al cabo, Brasil es el país con la matriz energética más renovable entre las mayores economías del mundo. A través del programa Energías de Amazonia, que pretende ser el "mayor programa de descarbonización del mundo", el Gobierno quiere reducir el uso de gasóleo en la producción de energía en la región.El decreto por el que se establece el programa habla de promover inversiones en acciones y proyectos en los denominados Sistemas Aislados, situados en la región de la Amazonia Legal, destinados a reducir la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles y contribuir a la calidad de la electricidad. En el documento no se menciona ninguna alternativa, pero el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, defendió la implantación de pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés).En abril, tras un evento en Brasilia, Silveira afirmó que Brasil necesita "plantar la semilla" para estructurar la cadena de producción de energía nuclear, con especial atención a los reactores pequeños. De acuerdo con él, no sería razonable creer que mantener centrales de diésel es una opción viable para atender a comunidades aisladas.Brasil cuenta actualmente con 212 localidades aisladas, la mayoría concentradas en el Norte. La isla de Fernando de Noronha, en Pernambuco, y algunas localidades de Mato Grosso completan la lista.Para el ministro, la importancia de la energía nuclear es evidente, dado que Brasil es uno de los tres únicos países del mundo con una cadena completa de uranio, y que este potencial debe ser aprovechado en la producción económica del país.Optar por los SMR puede ser una ventaja por su flexibilidad, seguridad y menor coste de inversión inicial, opina el director técnico de la Asociación Brasileña para el Desarrollo de Actividades Nucleares (ABDAN, por sus siglas en portugués) y coordinador del Comité Científico y Tecnológico de Amazonia Tecnologías de Defensa Azul (Amazul), Leonam Guimaraes.¿Qué son los pequeños reactores modulares y cuáles son los pros y los contras de tenerlos en la Amazonia?Los SMR son reactores nucleares de pequeña potencia diseñados para generar electricidad de forma más flexible y económica que los reactores tradicionales. Los reactores pequeños se caracterizan por su modularidad, que permite producirlos en fábricas y montarlos in situ, lo que puede reducir los costes y plazos de construcción.Los SMR pueden proporcionar una fuente de energía fiable y continua para las zonas remotas de la Amazonia, donde la infraestructura de transmisión es limitada, opina Guimaraes.Entre las principales ventajas del modelo, el director técnico de ABDAN enumera:Por otro lado, Guimarães señala que el proyecto puede presentar problemas cuya superación exigiría una financiación adecuada y asociaciones público-privadas, así como un fuerte apoyo gubernamental y un marco normativo sólido. Como obstáculos, destaca:Potencial de la asociación Brasil-Rusia"Brasil y Rusia están alineados en muchos temas y, desde una perspectiva de cooperación, con el acentuado compromiso bilateral en el ámbito de los BRICS", afirma el profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y coordinador especial de Relaciones para Rusia de la Superintendencia General de Relaciones Internacionales de la UFRJ, Fabio Krykhtine.En este sentido, es inherente que puedan establecerse alianzas entre ambas naciones en materia de pequeños reactores modulares en regiones remotas, cree el experto.Rusia tiene una percepción real de las oportunidades que presenta Brasil, dado que el país es un socio estratégico, un mercado potencial y que, como el resto del mundo, pasará por una transición energética, subraya Krykhtine, que supervisa los intercambios y la interacción entre científicos e instituciones rusos y brasileños en el sector nuclear."Una asociación entre Brasil y Rusia en el sector de la energía nuclear parece no solo viable, sino también estratégico, aportando avances tecnológicos y energéticos que pueden beneficiar a ambos países a largo plazo. La cordialidad de las relaciones y la calidad de la interacción serán importantes para alcanzar estos resultados, que sin duda se materializarán en un aumento real de los negocios", comenta el analista.Guimaraes subraya que el acuerdo entre los países es totalmente viable y sugiere la posibilidad de "reproducir el proyecto ruso de centrales nucleares flotantes [FNPP, por sus siglas en inglés]", lo que podría dar lugar a una ventajosa asociación Brasil-Rusia.Dado que Rusia tiene experiencia y tecnología avanzada en el desarrollo de FNPP, es posible adaptarlas a las necesidades de la Amazonia mediante investigaciones, agrega.Ventajas de una central nuclear flotante frente a las centrales térmicas diéselPostulados como el futuro de la energía nuclear, los pequeños reactores modulares solo funcionan en unos pocos lugares del mundo, señala un artículo de Francisco Raeder y Niágara Rodrigues.Entre las opciones, Rusia es pionera en su desarrollo, especialmente en lo que se refiere a los modelos de reactor de agua ligera (LWR, por sus siglas en inglés). La empresa rusa Rosatom, por ejemplo, goza de reconocimiento mundial en este campo.Las centrales nucleares flotantes tienen varias ventajas sobre las centrales térmicas diésel, especialmente en el contexto de la región amazónica, de acuerdo con Guimaraes. Estas ventajas abarcan aspectos económicos, medioambientales, operativos y de sostenibilidad a largo plazo, añade."Sustituir las centrales térmicas diésel por centrales nucleares flotantes en la Amazonia presenta varias ventajas, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, menores costes de explotación a largo plazo, mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental, estabilidad y fiabilidad en el suministro energético, menor dependencia logística y mayor sostenibilidad", explica.En cuanto a las preocupaciones sobre el medioambiente, el director técnico tranquiliza las inquietudes, anticipando que la generación nuclear no contribuye a la lluvia ácida ni a la contaminación de las masas de agua, promoviendo un menor impacto ambiental que las centrales termoeléctricas, que contribuyen significativamente a la contaminación del aire y del agua.En cuanto a la mejor opción para regiones remotas, Krykhtine afirma que destaca el SMR ruso RITM-200. Sin embargo, "los modelos adecuados tendrán que seleccionarse a partir de estudios locales respaldados por una planificación estratégica que apoye los objetivos de estas instalaciones", subraya respecto a qué reactor sería el más adecuado para la región amazónica.

