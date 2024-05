https://latamnews.lat/20240526/por-que-se-desindustrializa-brasil-y-como-revertirlo-1150752503.html

¿Por qué se desindustrializa Brasil y cómo revertirlo?

En los últimos 10 años, Brasil perdió el 10% de su sector industrial, un fenómeno de gran importancia para la economía del país. Se trata de un problema... 26.05.2024, Sputnik Mundo

En 2023, la actividad industrial representó el 25,5% del producto interno bruto (PIB) del país, según los datos de la Confederación Nacional de la Industria (CNI). En otras palabras, aproximadamente un cuarto de la economía brasileña corresponde al sector secundario. En comparación, la agricultura y la ganadería, aclamadas como el motor de Brasil, representan el 7,1%, mientras que el sector servicios es responsable del 67,4% del PIB.El sector industrial como eje para la economíaDe acuerdo con Newton Marques, economista de la Universidad de Brasilia (UnB) y miembro del Consejo Regional de Economía (Corecon-DF), la industria desempeña un papel fundamental en la organización económica de un país, ya que proporciona "encadenamientos hacia delante y hacia atrás" en la economía.Explica que "hacia adelante" significa "generar comercio y el sector servicios", y hacia atrás acarrea a "la agricultura en general que suministra recursos para producción". Sin embargo, señala que en los últimos años "hemos asistido a una desindustrialización de la economía brasileña". "Hemos vuelto a exportar productos del sector primario, y esto, por supuesto, desorganiza y destruye la industria", aclara.A su vez, el diputado federal Victor Lippi (Partido de la Social Democracia Brasileña) y presidente de la Comisión parlamentaria conjunta de la industria, también destaca la importancia del sector industrial en la generación de empleos, afirmando que "un puesto de trabajo en el sector industrial significa cuatro fuera de él".Por eso, continua, el sector industrial es "un motor económico y social muy importante, tiene un impacto muy fuerte en comunidad, municipio y Estado, porque crea numerosos puestos de trabajo".Otro asunto importante es la recaudación de impuestos, señala Lippi."Es el sector que más impuestos recauda en Brasil, así que es muy importante para que tengamos recursos para hacer lo que deben hacer las administraciones públicas, mejorar la sanidad, la educación, las infraestructuras urbanas, el saneamiento, etc.", precisa.¿Por qué Brasil se ha desindustrializado?Alrededor de 20 a 30 años atrás, Brasil era el octavo país industrial más importante del mundo, pero al día de hoy es el decimoquinto, subraya el diputado. Para los expertos entrevistados, el principal responsable de la desindustrialización de Brasil es el llamado "costo brasileño", es decir, los gastos inherentes a la propia actividad económica en el país, como los impuestos y los "cuellos de botella en la producción", o sea, puntos del proceso de fabricación en el que se interrumpe el flujo continuo de mercancías, provocando una parada o una ralentización significativa de la actividad.Uno de esos cuellos de botella, como señala Marques, es el sector de la logística. A juicio del profesor, no tiene sentido desarrollar negocios si no es posible asegurar el flujo de estas mercancías a través de las carreteras y los puertos brasileños. "No tenemos ferrocarriles, dependemos de la carretera (...) y como Brasil es muy extenso, estas distancias tienen que recorrerse por transporte por vía terrestre", explica. "Podríamos fomentar el cabotaje y el transporte marítimo porque tenemos una costa enorme. En resumen, tenemos los recursos, pero no conseguimos elaborar una estrategia para desarrollar estas infraestructuras", indica.En opinión de Lippi, otro problema que frena al sector industrial es la cuestión fiscal, que ya está siendo abordada por el Gobierno federal con la adopción del proyecto de ley de reforma tributaria. Aprobada en diciembre de 2023, la reforma fiscal adoptó un modelo del impuesto al valor agregado (IVA), y ahora está en proceso de reglamentación para los diferentes sectores. Por lo tanto, la cuestión tributaria plantea un problema difícil, bien por el gran número de impuestos diferentes que dificultaban su pago, bien porque son tantos que no pueden ser excluidos del precio final de las mercancías al exportarlas."Sabemos que cuando Brasil va a exportar algo, acaba enviando con ello un impuesto del 8-10% que no existe en el mundo". Además de estos problemas, ambos expertos señalaron otro, que es el de los tipos de interés aplicados por el Banco Central del país: Brasil tiene la segunda tasa de interés más alta del mundo —si se excluye la inflación—, solo por detrás de México. Marques explica que el Banco Central tiene la costumbre de recurrir a las tasas de interés altas para combatir la inflación. "Esto es muy perjudicial para nuestras empresas, porque no les resulta posible pagar intereses tan elevados", argumenta, a su vez, Lippi.Además de que el tipo de interés básico, el Sistema Especial de Liquidación y Custodia (Selic), es demasiado alto, los expertos también critican el diferencial bancario —el margen o diferencia entre el precio que paga una entidad de crédito por obtener fondos y el precio que cobra por prestarlos a sus clientes— que aplican las entidades financieras. "En Brasil, solo una reducida parte de las empresas son capaces de captar fondos y devolverlos", insiste Lippi. "Al final, si una compañía desea pedir un crédito, va a pagar una cantidad absurda", añade Marques.¿Cómo reindustrializar Brasil? Aparentemente imposible, el problema de la industrialización brasileña tiene solución, opinan los interlocutores. Algunas de estas medidas ya se han aplicado o se están poniendo en práctica, como la reforma laboral y la reforma fiscal. Por otra parte, según Lippi, en la actualidad el Gobierno y el Parlamento están haciendo un esfuerzo muy grande para reducir la concentración bancaria en Brasil, con el fin de encontrar alternativas para bajar los porcentajes de interés.Marques, a su vez, destaca las políticas de redistribución de la renta como forma de combatir la desindustrialización. "Si uno no tiene consumidores, ¿cómo va a consumir bienes y servicios?", plantea. Las iniciativas del Gobierno federal también han sido beneficiosas para la reindustrialización de Brasil, desde los incentivos fiscales y las inversiones hasta la creación del Ministerio de Industria, que había desaparecido con el Gobierno anterior. De cara al futuro, afirma Lippi, "estamos en el buen camino, eso es lo importante"."Estamos afrontando de verdad nuestros problemas, estamos siguiendo la agenda adecuada, estamos consiguiendo avanzar en el tema de la productividad, en la competitividad de nuestras industrias", concluye.

