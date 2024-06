https://latamnews.lat/20240628/moscu-promete-una-respuesta-al-aumento-de-aranceles-a-alimentos-rusos-en-la-ue-1155792231.html

Moscú promete una respuesta al aumento de aranceles a alimentos rusos en la UE

MOSCÚ (Sputnik) — Las medidas de respuesta de Rusia a la decisión de la Unión Europea de aumentar los aranceles a los productos agrícolas rusos importados no... 28.06.2024

El Consejo de la UE aprobó a finales de mayo el aumento de los aranceles de importación para los alimentos de Rusia y Bielorrusia que entrará en vigor el 1 de julio. La decisión se refiere a los aranceles a los cereales, las semillas oleaginosas y a sus productos procesados, que crecerán en 95 euros por tonelada de productos importados a la UE, o hasta un 50%. Según Zajárova, las restricciones se aprobaron "bajo un disfraz de medidas comerciales y políticas", así como "de un modo acelerado que no requiere la aprobación unánime de todos los Estados miembros de la UE". "Al mismo tiempo, Bruselas se camufla descaradamente detrás de una supuesta respuesta a las aspiraciones de los agricultores europeos", subrayó la portavoz. La diplomática destacó que, en opinión de la UE, esas medidas representan además "una oportunidad para enviar los volúmenes liberados de alimentos rusos a los países en desarrollo". Al mismo tiempo, añadió Zajárova, la propia Moscú podrá garantizar la seguridad alimentaria de sus socios de África y Asia. Previamente el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis afirmó que los aranceles muy altos a los granos rusos y bielorrusos conducirán a su reducción significativa en el mercado europeo. Según él, Bruselas tiene la intención de estudiar medidas comerciales adicionales contra Rusia para reducir los ingresos al presupuesto ruso. La Comisión Europea publicó oficialmente el 22 de marzo su propuesta sobre la introducción de mayores aranceles a la importación de cereales, semillas oleaginosas y productos de su procesamiento de Rusia, así como Bielorrusia. Al mismo tiempo, la Comisión Europea explicó que esos aranceles, aunque son lo suficientemente altos como para suprimir en la práctica esas importaciones a la UE, no afectarán las exportaciones a terceros países, ya que la decisión no se refiere al tránsito de alimentos. Según la propuesta, dependiendo del producto específico, los nuevos aranceles aumentarán en 95 euros por tonelada de productos importados en la UE o hasta un arancel del 50%.

