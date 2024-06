https://latamnews.lat/20240627/expertos-abordan-la-cooperacion-entre-rusia-y-america-latina--fotos-1155752317.html

Expertos abordan la cooperación entre Rusia y América Latina | Fotos

Expertos abordan la cooperación entre Rusia y América Latina | Fotos

Sputnik Mundo

En el centro de prensa multimedia internacional de Sputnik se celebró la videoconferencia entre Moscú, México, Buenos Aires y Wuhan dedicada al tema 'Rusia ... 27.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-27T14:02+0000

2024-06-27T14:02+0000

2024-06-27T14:07+0000

américa latina

rusia

💬 opinión y análisis

medios de comunicación

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/1b/1155753785_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_0ba0e7840520c31367608414a9e65796.jpg

En la discusión participaron: La jefa del Departamento de América Latina de Sputnik, Daria Yúrieva, habló sobre la cobertura de noticias efectuada por la agencia en la región, no solo mediante las páginas web y la radio, sino también a través de las redes sociales. Daria Yúrieva subrayó que, en términos de la cantidad de seguidores en esta plataforma, Sputnik Mundo y Sputnik Brasil superan notablemente a los rivales occidentales como la versión española de CNN o France 24.El Miembro de la junta directiva de la Sociedad Rusa de Amistad con Cuba, Omar Godínez, comentó los rumbos principales de la cooperación cultural ruso-cubana, entre los que están los eventos de referencia, o sea festivales, exposiciones, publicaciones de libros, acontecimientos especiales para niños. Asimismo, enfatizó que tales iniciativas siempre despiertan el interés de la parte rusa.La Profesora titular del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Imelda Ibáñez Guzmán, analizó las relaciones ruso-mexicanas, así como la transformación que experimentan los países y las regiones en vista de los desafíos geopolíticos actuales, y acentuó el papel particular del BRICS: "uno de los mecanismos que podría acercarnos es el grupo BRICS, el grupo que va cobrando mucha importancia".El doctor en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y Miembro del Comité de Estudios Euroasiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Marcelo Montes, puso de relieve que los países latinoamericanos no se habían adherido a las sanciones antirrusas, y cada vez que Occidente se empeña en presionarlos, prácticamente cada uno de los países de la región da respuesta negativa. El experto considera que ahora América Latina vive una época bastante autónoma.El Director del Centro de Cooperación Científico-Técnica y de Innovación con Países Iberoamericanos de la Universidad Estatal del Suroeste, Nikolái Frolov, habló sobre las amplias actividades de la entidad educativa en el ámbito latinoamericano, incluso sobre la formación de más de 500 especialistas técnicos altamente cualificados para los países de la región. El Experto del Centro de China y Globalización, José Renato Peneluppi, expuso su visión de las relaciones entre Rusia y Brasil. "Mantenemos una cooperación económica muy potente, ambos países comercian productos agrícolas, recursos energéticos y otras mercancías", destacó. El experto hizo énfasis en el papel especial de los BRICS en la colaboración bilateral y recalcó que Rusia y Brasil habían encontrado puntos en común en el desarrollo y el fortalecimiento del mundo multipolar.A su vez, el funcionario del Centro de Investigaciones en Política y Economía (CIEPE), Juan Martin González Cabañas ofreció un comentario sobre el desarrollo de la cooperación en la política de juventud. El especialista destacó que durante los últimos años había aumentado el número de subvenciones y becas para estudiantes de América Latina.La discusión culminó el ciclo de reuniones entre expertos, denominada Cooperación de Rusia con los países de Asia, África y América Latina. Desafíos y perspectivas, organizadas con la asistencia de la Fundación Alexander M. Gorchakov y la organización autónoma sin fines de lucro Centro de Promoción de Proyectos Humanitarios y Educativos.

https://latamnews.lat/20240610/rusia-y-latinoamerica-trabajan-en-una-conexion-de-logistica-y-transporte-soberana-1155359457.html

https://latamnews.lat/20240625/periodistas-de-5-regiones-del-mundo-hacen-practicas-en-sputnik-1155698042.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 💬 opinión y análisis, medios de comunicación