Rusia considera ilegales las sanciones de la UE

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia considera que las sanciones impuestas en su contra por la Unión Europea (UE) son ilegales y se opone de manera decidida a ellas... 25.06.2024, Sputnik Mundo

El nuevo conjunto de restricciones europeas, aprobado la víspera, va dirigido contra 69 personas y 47 entidades, a las que la UE responsabiliza de "acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", e incluye medidas sectoriales como la prohibición de operaciones de transbordo del gas natural licuado (GNL) proveniente de Rusia en el espacio comunitario y de inversiones en proyectos rusos del GNL en fase de construcción. Según la base de datos Castellum.AI, se activaron más de 18.400 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo de la operación militar en Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, y que las sanciones suponen un fuerte golpe para la economía mundial.Rusia aún no ve condiciones para normalizar el diálogo con Occidente sobre UcraniaAsimismo, el portavoz presidencial señaló que Putin ha manifestado repetidamente su disposición a dialogar con Macron, "especialmente por el bien de la causa y para lograr un resultado concreto".La víspera, Macron anunció en el podcast Generation Do It Yourself su intención de continuar el diálogo con el líder ruso. En diciembre de 2023, Putin declaró que Rusia está dispuesta a proseguir los contactos con Francia si París tiene ese interés. Según el presidente ruso, él y Macron tenían buenas relaciones de trabajo, pero el mandatario francés cortó estas relaciones.

