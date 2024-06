https://latamnews.lat/20240625/eeuu-insiste-en-que-el-ingreso-de-ucrania-a-la-otan-es-irreversible-1155685732.html

EEUU insiste en que el ingreso de Ucrania a la OTAN es "irreversible"

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el inicio del proceso para la integración de Ucrania a la Organización del Tratado... 25.06.2024

El responsable del Departamento de Estado para Asuntos Europeos, James O'Brien, destacó que Kiev está consolidando su progresiva integración a las estructuras de Occidente. La declaración de O'Brien se presenta días antes de que jefes de Estado y de Gobierno de los miembros de la OTAN se reúnan en Washington, entre el 9 y el 11 de julio, en una cumbre que se presenta en el 75 aniversario de la OTAN y con la Alianza ampliada con sus dos nuevos miembros: Finlandia y Suecia.Se espera que el debate sobre la incorporación progresiva de Ucrania a la Alianza atlántica protagonizará gran parte de las reuniones. Ucrania solicitó formalmente su adhesión a la OTAN el 30 de septiembre de 2022, siete meses después del inicio de la operación militar especial de Rusia. Según el funcionario norteamericano, una eventual adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) abriría "un puente muy claro" para permitir la entrada de Kiev a la OTAN. El pasado 4 de mayo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que "Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN". Los planes de Kiev de unirse al bloque siempre han generado preocupación en el Kremlin, que considera que una adhesión de Ucrania a la OTAN sería una amenaza directa para la seguridad nacional rusa. Sin embargo, no todos los países miembros de la OTAN ven con buenos ojos esta adhesión. De hecho, los países europeos integrantes de la Alianza están divididos sobre una eventual integración ucraniana, una decisión que tendría que ser aprobada de manera unánime por los 31 miembros del grupo.A finales de mayo pasado, el canciller alemán Olaf Scholz advirtió que no se espera que en un futuro próximo Ucrania ingrese a la OTAN: "Ya conocen las decisiones, no se esperan en un futuro próximo. Tal vez ni siquiera en los próximos 30 años", dijo en un acto con motivo del 75º aniversario de la Constitución alemana.

