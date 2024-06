https://latamnews.lat/20240628/el-rumbo-del-gobierno-de-scholz-esta-dirigiendo-a-alemania-hacia-el-desastre-1155787798.html

El rumbo del Gobierno de Scholz "está dirigiendo a Alemania hacia el desastre"

El rumbo del Gobierno de Scholz "está dirigiendo a Alemania hacia el desastre"

El rumbo de la coalición gobernante alemana hacia Ucrania y Rusia "acabará en desastre para la economía" del país, señala a Sputnik el presidente del Instituto... 28.06.2024

La coalición gobernante en Alemania está perdiendo popularidad debido al apoyo a Ucrania, así como a las sanciones contra Rusia, declaró el canciller alemán, Olaf Scholz, en una entrevista con la cadena de televisión ARD. "Esto también se refleja en los resultados electorales", admitió Scholz."Se trata de un problema geopolítico muy grande que Alemania es incapaz de resolver", señala el experto. Afecta sobre todo a la población de Alemania Oriental, que se enfrenta a una "terrible decepción" al no ver cumplidas sus esperanzas de vivir como en la parte occidental del país, explica. Esta fue la razón principal de la caída de los índices de aprobación de la coalición gobernante y del desplazamiento de algunos de sus votantes hacia "la derechista AfD [Alternativa para Alemania]", opina el politólogo austriaco Martin.Muchos en Alemania no están de acuerdo con el apoyo a Ucrania y las sanciones contra Rusia, lo que se reflejó en los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. No obstante, Scholz declaró que no existe ninguna alternativa al apoyo a Ucrania.A pesar de las declaraciones del propio canciller, existen opciones alternativas, está seguro el politólogo. El propio Scholz es consciente de que el apoyo a Kiev "acabará en desastre para la economía alemana", pero él solo no tiene la posibilidad de elegir otro espectro político, apunta Martin. "Esa es la parte trágica de la situación", añade.Las armas estadounidenses que se suministran a Ucrania son pagadas con los impuestos de los europeos, y gran parte de la responsabilidad recae en los alemanes, afirma el politólogo.Tras el rechazo de Berlín al gas ruso a través de gasoductos Nord Stream 1 y 2, los precios de la electricidad en el país de Europa Occidental están disparándose, comenta el experto. Al mismo tiempo, las empresas están abandonando el país, lo que anuncian abiertamente en los medios de comunicación, añade."Quizá Scholz aún no entienda del todo la crítica situación en la que se encuentra la economía alemana", considera Martin respecto a las discusiones en torno a la conveniencia de declarar el estado de emergencia en el país.

