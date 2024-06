https://latamnews.lat/20240628/el-desempeno-de-biden-fue-tan-catastrofico-que-lo-unico-razonable-seria-que-de-un-paso-al-costado-1155792142.html

El desempeño de Biden "fue tan catastrófico que lo único razonable sería que dé un paso al costado"

El desempeño de Biden "fue tan catastrófico que lo único razonable sería que dé un paso al costado"

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, quien debatió la noche del 27 de junio contra su adversario, el exmandatario Donald Trump, exhibió un grave deterioro físico y...

"Realmente no sé qué dijo al final de la frase. Tampoco creo que él sepa lo que dijo". La mordaz réplica de Trump promediando la mitad del debate en respuesta a uno de los muchos balbuceos enunciados por Biden a lo largo de la noche, sintetiza lo que fue el primer duelo entre los dos candidatos presidenciales, en donde la obvia conclusión de televidentes y periodistas, más allá de cualquier análisis argumental e inclinación partidaria, es que Biden se mostró tan desorientado y confuso a lo largo de los 90 minutos que duró la cita televisiva que podría significar el fin de su campaña de reelección.En los días previos al debate, los analistas advirtieron que el principal desafío de Biden no tenía que ver con defender su gestión o atacar exitosamente a Trump, sino que era alejar los miedos del electorado —incluyendo una mayoría de los votantes de su propio partido— en torno a su debilidad física y mental, que ha resultado evidente en cada aparición del presidente en por lo menos los últimos dos años, y que la Casa Blanca ha minimizado siempre aduciendo que estos gaffes eran en realidad recortes malintencionados o que hasta eran clips realizados con IA.Los propios colaboradores de Biden dijeron a la prensa que el debate sería una chance de "resetear" la narrativa alrededor del presidente y su presunto declive causado por su avanzada edad (81 años), que incluso fue señalado a comienzos de año por el fiscal que lo exoneró en el caso de retención de documentos clasificados argumentando, básicamente, que el mandatario estaba senil y probablemente haya cometido ese delito sin mala intención.Sin embargo, si el objetivo de la campaña del presidente era despejar esas dudas, los resultados obtenidos en la noche no podrían haber sido peores, con un Biden que se mostró desde el comienzo perdido y débil, hablando con un hilo de voz, diciendo sus respuestas —notoriamente ensayadas— demasiado rápido y sin lograr terminarlas, con lapsus frecuentes y sin poder argumentar coherentemente incluso cuando le tocaba hablar de un tema que, en teoría, serviría para dejarlo bien parado.Por el contrario, Trump, adhiriéndose a su guión habitual centrado en el aumento de la inflación y el crecimiento de la inmigración ilegal a través de la frontera sur bajo, y mostrándose más disciplinado y moderado que lo habitual, fue la contracara del candidato demócrata, exhibiendo una elocuencia y una seguridad que lo coronó, según los sondeos posteriores y todos los análisis periodísticos, como el triunfador indiscutido de la noche."Una debacle esperable con consecuencias imprevisibles"Para Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el desempeño de Biden "posiblemente haya sido el peor de un candidato en la historia de los debates presidenciales de EEUU".Losada señala que, si bien Biden llegaba al encuentro precedido de muchas dudas sobre su estado mental y físico, era de esperar que habiéndose tomado una semana para descansar y prepararse junto a su equipo, el presidente iba a aparecer en mejor estado de lo que suele mostrarse habitualmente, más allá de que la Casa Blanca desde hace un tiempo haya limitado las entrevistas y sus presentaciones publicas para evitar exponer su situación actual.Lo que sucedió fue todo lo contrario, indica el analista, señalando que nunca antes se lo había visto tan débil y confundido, con Biden incurriendo en "metidas de pata" como decir que había logrado "terminar con Medicare" (el programa de salud federal) cuando quería decir COVID-19 y sugiriendo que el aumento de la inmigración ilegal era bueno para la economía, trabándose continuamente y recurriendo a expresar frases preparadas o insultos que pasaban sin pena ni gloria, principalmente debido a su inintelegible alocución."Esto quiere decir que incluso en su mejor versión, la versión preparada y descansada, Biden se encuentra en un estado claramente no apto física ni mentalmente. Lo cual hace pensar no solo que no debería presentarse para un segundo mandato, que en caso de obtener terminaría a los 86 años de edad, sino que ni siquiera debería estar gobernando ahora en primer lugar", afirma.Para Losada, el desempeño de Biden fue "una humillación para alguien que en primer lugar no debía haber estado ahí", aunque el internacionalista no está seguro que incluso después de protagonizar lo que califica de "debacle totalmente evidente y esperable" el presidente considerará abandonar su campaña."Trump buscó correrse al centro y exhibió fortaleza"¿Y cómo le fue a Trump? Para el experto, el shock de ver a Biden tan deteriorado fue tan grande que cualquier análisis sobre la participación del republicano "inevitablemente" queda en un segundo plano, pero de todas formas, el republicano tuvo una noche que indudablemente mejorará sus chances de ganar el voto de independiente e indecisos, e incluso de algunos demócratas y mujeres."En la mayoría de los debates, lo más importante es la óptica, cómo es percibido el candidato y no necesariamente los argumentos y los datos, porque la mayoría de los televidentes no son expertos. En ese sentido, Trump le pasó por arriba a Biden al parecer indudablemente más capacitado y con máyor fortaleza", dice LosadaEn ese sentido, afirma Losada, Trump logró uno de los mejores desempeños en un debate en toda su carrera como político, también ayudado, señala, por la regla que silenciaba el micrófono del candidato que no estaba hablando."Sin poder interrumpir y frente a un adversario que lucía cansado e incoherente, Trump se mostró más serio y preparado, y la falta de capacidad de Biden era tan obvia que el republicano no tuvo siquiera que señalarla, haciéndolo quedar empático y magnánimo, atributos que raramente se asocian con el magnate. Me gustaría decir que ahora habrá que ver qué sucederá en el segundo debate y cómo Biden intenta dar vuelta esta situación tan adversa, pero no estoy seguro que habrá un segundo debate después de este desastre", concluye Losada.

