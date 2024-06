https://latamnews.lat/20240627/elecciones-en-eeuu-2024-trump-aventaja-a-biden-en-recaudacion-de-fondos-por-primera-vez-1155768093.html

Elecciones en EEUU 2024: Trump aventaja a Biden en recaudación de fondos por primera vez

Elecciones en EEUU 2024: Trump aventaja a Biden en recaudación de fondos por primera vez

27.06.2024

Por primera vez, la campaña electoral de Trump tiene más recursos que la de Biden, según consigna la revista The American Conservative, ratificando el buen momento que atraviesa el ex mandatario de cara a las elecciones generales a realizarse el próximo martes 5 de noviembre.Según señala el medio, en marzo de este año el presidente Joe Biden y el Comité Nacional Demócrata (CND) tenían una ventaja en efectivo de 100 millones de dólares sobre Trump y el Comité Nacional Republicano (CNR).Sin embargo, para principios de junio, esa superioridad ya había sido borrada por la campaña del magnate y el CNR, al poseer éstos fondos de 235 millones de dólares, mientras el presidente y el CNR tenían disponible 215 millones, es decir, 20 millones menos.¿Cómo logró revertir esta situación? Según The American Conservative, su suerte comenzó a cambiar en abril, cuando Trump superó a Biden en recaudación mensual por primera vez este año, 76 millones de dólares para el republicano contra los 51 del demócrata, principalmente gracias al aporte de pequeños donantes online y las perspectivas cada vez más triunfales de su campaña, con la publicación de sondeos que lo mostraban ganándole a Biden en casi todos los "swing states"."Acumular una ventaja de financiación de 25 millones de dólares en un mes fue impresionante y una señal de lo que vendría. Sin embargo, a pesar del abril acaudalado de Trump, el fondo de guerra de Biden y los demócratas todavía seguía siendo mucho mayor", señala la publicación.Los ingresos de donaciones serían todavía mejores en mayo, cuando las pantallas de televisión y los portales de internet estaban inundados por las imágenes del candidato republicano entrando a un tribunal de Nueva York. Trump, que se declaró inocente, era juzgado por presuntamente falsificar registros contables para encubrir el pago a una actriz de cine adulto en la antesala de la campaña del 2016.Durante ese mes, la campaña de Trump duplicó con creces el superávit del mes anterior sobre la operación de Biden, recaudando 141 millones de dólares frente a los 85 millones de dólares de Biden, una ventaja de 56 millones para Trump y el Partido Republicano.Tras ser declarado culpable el 30 de mayo por un jurado de 12 personas en lo que era el primer juicio contra un expresidente, y con Trump denunciando posteriormente que se trataba de una jugada del gobierno de Biden para perjudicar sus chances electorales, la campaña de Trump informó haber recaudado 53 millones de dólares en apenas 24 horas tras la sentencia.Esta buena racha, vaticina el medio, también se verá reflejada en los datos de recaudación de junio, de pronto aparición, ya que dará cuenta del respaldo de sus seguidores, movidos por la indignación tras el veredicto de culpabilidad de Trump, que se habría traducido en un mayor envío de donaciones para su campaña."Las cifras récord de recaudación de fondos del presidente Trump demuestran que la caza de brujas del corrupto Joe Biden contra el presidente Trump, la inflación vertiginosa y la invasión ilegal de la frontera han unido al pueblo estadounidense en torno al hecho de que otros cuatro años de Biden significarán el fin de nuestro país", dijo Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump, al diario New York Times.

