Primeras reacciones de medios de EEUU: Biden "no calmó los miedos" sobre su edad y "fracasó"

Para el New York Times, el desempeño de Biden fue "muy malo", aunque añaden que no podría ser una sorpresa para nadie que haya estado siguiendo las comparecencias en público del presidente durante su gobierno. En tanto, el Washington Post asegura que tanto Biden como su equipo tienen que sentirse "frustrados" por su desempeño en el debate. "No pudo articular claramente muchas de sus políticas y se equivocó en muchas respuestas", sentencian, añadiendo que en particular los primeros minutos del debate fueron "brutales" para el candidato demócrata."Biden fracasa y Trump va hacia el ataque", titula por su parte el medio Politico, que asegura que los dirigentes y representantes demócratas se encuentran "en pánico" tras el desempeño pobre del presidente de EEUU.Para la cadena NBC, Biden no logró "calmar los temores de los votantes" en relación a su deterioro cognitivo y físico, afirmando que este quedó a la vista durante los 90 minutos del debate. "El entorno de Biden admite que fue una mala noche y no lograron mitigar las preocupaciones sobre su edad y agudeza mental"."Biden tuvo un desempeño inestable", sinteriza el diario, afirmando que durante momentos era difícil de entender lo que decía y que notoriamente "perdía el hilo de sus pensamientos mientras hablaba".

