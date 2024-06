https://latamnews.lat/20240627/amlo-pide-que-no-se-use-de-excusa-la-migracion-para-culpar-a-mexico-durante-primer-debate-en-eeuu-1155762331.html

AMLO pide que "no se use de excusa" la migración para culpar a México durante primer debate en EEUU

AMLO pide que "no se use de excusa" la migración para culpar a México durante primer debate en EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al exmandatario Donald Trump, que no utilicen el... 27.06.2024

Asimismo, el mandatario mexicano mostró cifras de las autoridades estadounidenses al cierre del 25 de junio de 2024, donde se observa que se han registrado 3.479 encuentros irregulares en la frontera entre México y EEUU en la última semana.Los datos representan una disminución de 72,16% respecto a los de diciembre de 2023, que fueron 12.498."Quisiéramos que si se trata el [asunto] migratorio, se actúe con objetividad y apego a la verdad. Actualmente, no hay un problema grave [en la materia] y los dos, tanto el presidente Biden como el expresidente Trump, saben que hemos estado insistiendo en atender las causas de la migración", precisó.En el mismo evento, López Obrador subrayó que, además del apoyo a la población indocumentada que abandona su lugar de origen, se debe levantar el bloqueo a Cuba y respetar la soberanía de los pueblos.Esta es la segunda ocasión en la que el jefe de Estado mexicano hace referencia al primer debate rumbo a los comicios generales en EEUU, que se realizará este 27 de junio de 2024. El 24 de junio, pidió que el tema migratorio no fuese tomado en cuenta para esta edición.Sin embargo, sí forma parte de los aspectos a discutir, sumado a cuestiones de seguridad, economía, política exterior y el aborto.Y no es extraño que la migración irregular esté sobre la mesa de la política estadounidense; ha sido uno de los aspectos que más han debatido con el Gobierno mexicano. No obstante, los últimos tiempos, la Administración Biden ha impulsado reformas para simplificar trámites como la obtención de residencia o permisos de trabajo para los migrantes indocumentados.

