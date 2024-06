https://latamnews.lat/20240628/democratas-entraron-en-panico-tras-ver-a-biden-en-debate-presidencial-1155790337.html

Demócratas "entraron en pánico" tras ver a Biden en debate presidencial

28.06.2024

Anteriormente, el exjefe de la Convención Nacional Republicana estadounidense, Jim Gilmore, señaló que Joe Biden tiene reducidas posibilidades de ser reelegido en noviembre.Sin embargo, agregó que es difícil impedir que un presidente en funciones se presente a las elecciones."Un presidente en funciones sobrevivirá a cualquier cosa si quiere. Y en el curso de la historia estadounidense, si un presidente en funciones quería presentarse [a las elecciones], lo hacía", resumió.El copresidente de la campaña nacional del mandatario, Mitch Landrieu, a su vez, comunicó a la cadena de televisión CNN, organizadora del debate, que "no es probable" que Biden será reemplazado. Añadió que aún faltaban varios meses de campaña y que considera que Biden será el candidato demócrata, al igual que Trump será el republicano. El propio presidente de EEUU pronunció que espera ser reelecto, confirmando que seguirá con su campaña para las elecciones de noviembre.Biden se refirió también a su participación en el debate."Voy a decir una obviedad, pero ustedes saben que no soy una persona joven. No camino tan bien solía hacerlo, no hablo con la misma fluidez con la que lo hacía y no debato tan bien como antes. Pero tengo claro lo que sé: sé como decir la verdad", agregó el presidente.El 28 de junio, Biden y Trump se enfrentaron en la ciudad de Atlanta en el primer debate presidencial de cara a las elecciones nacionales de noviembre. El pobre desempeño del actual presidente, que se mostró balbuceante y quedó algunos momentos en blanco, generó preocupación entre los demócratas respecto al futuro de la candidatura del mandatario. Según informó el periodista Seymour Hersh a principios de este mes, los demócratas analizaron la posibilidad de reemplazar a Biden si este no tenía una buena performance durante el debate. El 77% de los votantes registrados que vieron el debate dijeron que Trump tuvo un mejor desempeño, mientras que solo el 33% de los encuestados informó que Biden ganó el debate, según una encuesta de CNN. Trump y Biden volverán a debatir el 10 de septiembre en un evento moderado por la cadena de televisión ABC News. Pese a las críticas, el mandatario aseguró que "hizo las cosas bien" en el debate.

