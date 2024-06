https://latamnews.lat/20240614/occidente-apuesta-por-crecer-el-conflicto-en-ucrania-pese-a-la-iniciativa-de-paz-de-putin--1155460800.html

"Occidente apuesta por crecer el conflicto" en Ucrania pese a la iniciativa de paz de Putin

La propuesta de paz que presentó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre el conflicto en Ucrania es oportuna e importante, pero Occidente está empeñado... 14.06.2024

En este sentido, la maestra en estudios de paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, María Cristina Rosas, indica en una charla para este medio que la iniciativa del mandatario ruso es precisa porque aprovecha la debilidad de los líderes reunidos en la cumbre del G7 y la presentación del acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania."Para ser franca, no creo que Occidente acepte, al menos EEUU no, porque tenemos su contienda electoral y, para el presidente Joe Biden será una demostración de debilidad en momentos políticos muy complicados para él, especialmente con la figura de Donald Trump jugando en esta jornada electoral", expone.¿Qué dijo Putin?Más temprano, el mandatario ruso delineó una serie de condiciones para negociar la paz con Kiev, como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Otros detalles acerca de este planteamiento son:Con ellas, aclaró Putin, se busca arrancar de inmediato el diálogo y alcanzar el cese total del conflicto. No obstante, de no ser aceptadas por los actores participantes en la pugna, los lineamientos cambiarán en el futuro.Las reacciones a sus palabras no se hicieron esperar. Por ejemplo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que el mandatario ruso no había realizado una propuesta para solucionar las tensiones.Ante esto y el rechazo por parte de la oficina de líder ucraniano Volodímir Zelenski a los lineamientos, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, expresó que, de esta manera, Kiev cierra la puerta a la población de ese país de alcanzar la paz.La mira en la cumbre en SuizaOtro punto primordial en esta coyuntura es la cumbre en Suiza sobre Ucrania, que se realizará este fin de semana y donde participarán unos 80 países; sin embargo, al evento no asistirá Joe Biden, mientras que China y Brasil rechazaron la invitación, mientras que Rusia no fue considerada por los organizadores. Al respecto, García Contreras vaticina que el encuentro no versará ni hacia una negociación entre Kiev y Moscú y, mucho menos, para retirar las sanciones económicas contra la nación euroasiática.Esta opinión es compartida por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien declaró a periodistas que, en ese encuentro, no se hablará de paz, sino de "diversos temas humanitarios".El fortalecimiento y la supervivenciaRosas, quien también es doctora en relaciones internacionales por la UNAM, rescata que, en los más de dos años que lleva el conflicto, la fortaleza de Rusia ha ido en ascenso.En esto también juegan papeles primordiales la desdolarización de la economía mundial y el debilitamiento de las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI)."En esta contienda, ha crecido el poder adquisitivo de los rusos, lo que es una muestra de que los objetivos de las sanciones occidentales no se han cumplido", precisa la internacionalista.En este tenor, García Contreras, quien se desempeña como docente en la UNAM, menciona que el camino que debe seguir Moscú, mientras las tensiones con Kiev y sus aliados continúan, es seguir apostando por crecer.Rusia "ha demostrado una supremacía que ha puesto en jaque a Occidente en términos económicos, militares, estratégicos, comerciales y de estabilidad política. Ha realizado un trabajo de alianzas para la construcción de un mundo multipolar", expresa.

