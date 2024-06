https://latamnews.lat/20240614/el-discurso-completo-de-putin-ante-la-jefatura-del-ministerio-de-exteriores-de-rusia-1155457892.html

El DISCURSO COMPLETO de Putin ante la jefatura del Ministerio de Exteriores de Rusia

El DISCURSO COMPLETO de Putin ante la jefatura del Ministerio de Exteriores de Rusia

La solución al conflicto en Ucrania y la construcción de un nuevo orden multipolar centraron el discurso del presidente ruso, Vladímir Putin, durante una... 14.06.2024

Sputnik te trae el discurso completo de Putin ante la jefatura del Ministerio de Exteriores de Rusia.Estimados colegas, ¡buenas tardes!Me complace darles la bienvenida a todos ustedes y, al comienzo de nuestra conversación, quisiera agradecerles su duro trabajo en interés de Rusia y de nuestro pueblo.Nos reunimos con ustedes en un grupo tan numeroso a finales de 2021, en noviembre. Durante este tiempo, muchos acontecimientos fundamentales, sin exagerar, trascendentales, tuvieron lugar tanto en el país como en el mundo. Por lo tanto, creo que es importante evaluar la situación actual en los asuntos mundiales y regionales, así como establecer las tareas pertinentes para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Todas ellas están subordinadas al objetivo principal: crear las condiciones para el desarrollo sostenible del país, garantizando su seguridad y mejorando el bienestar de las familias rusas.Trabajar en este ámbito en las realidades actuales, difíciles y que cambian rápidamente requiere de todos nosotros una concentración aún mayor de esfuerzos, iniciativa, perseverancia, capacidad no solo para responder a los retos actuales, sino también para formar nuestra propia agenda —y a largo plazo— junto con nuestros socios para proponer y conversar, en un debate abierto y constructivo, opciones de solución a aquellas cuestiones fundamentales que nos conciernen no solo a nosotros, sino también a toda la comunidad mundial.Repito: el mundo está cambiando rápidamente. Ya no será como antes, ni en la política global, ni en la economía, ni en la competencia tecnológica.Desde la época soviética, siempre se ha hablado de la importancia de estas regiones del mundo, pero hoy la dinámica es muy diferente y esto es evidente. También se ha acelerado notablemente el ritmo de transformación en Eurasia, donde se están llevando a cabo activamente varios proyectos de integración a gran escala.Sobre la base de la nueva realidad política y económica, se forman hoy los contornos de un orden mundial multipolar y multilateral, y esto es un proceso objetivo. Refleja la diversidad cultural y de civilizaciones que, a pesar de todos los intentos de unificación artificial, es orgánicamente inherente al ser humano.Estos cambios profundos y sistémicos inspiran ciertamente optimismo y esperanza, porque la instauración de los principios de multipolaridad y multilateralismo en los asuntos internacionales, incluidos el respeto del derecho internacional y una amplia representatividad, permiten resolver juntos los problemas más complejos en beneficio común, construir relaciones mutuamente beneficiosas y cooperar entre Estados soberanos en aras del bienestar y la seguridad de los pueblos.Tal imagen del futuro coincide con las aspiraciones de la inmensa mayoría de los países del mundo.En el marco de la presidencia rusa de este año, facilitaremos la inclusión sin problemas de los nuevos miembros de BRICS en las estructuras de trabajo de la asociación.Pido al Gobierno y al Ministerio de Exteriores que continúen el trabajo sustantivo y el diálogo con nuestros socios para llegar a la cumbre de los BRICS en Kazán en octubre con un conjunto sustancial de decisiones acordadas, que establecerán el vector de nuestra cooperación en política y seguridad, economía y finanzas, ciencia, cultura, deportes y lazos humanitarios.En general, creo que el potencial de los BRICS le permitirá convertirse en una de las principales instituciones reguladoras del orden mundial multipolar.Debo señalar, a este respecto, que el debate internacional sobre los parámetros de interacción entre los Estados en un mundo multipolar y sobre la democratización de todo el sistema de relaciones internacionales ya está, por supuesto, en marcha. Así, con nuestros colegas de la Comunidad de Estados Independientes, hemos acordado y adoptado un documento conjunto sobre las relaciones internacionales en un mundo multipolar. Hemos invitado a nuestros socios a hablar de este tema en otras plataformas internacionales, principalmente en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los BRICS.Estamos interesados en que este diálogo se desarrolle seriamente en la ONU, incluso sobre un tema tan básico y vital para todos como la creación de un sistema de seguridad indivisible. En otras palabras, el establecimiento en los asuntos mundiales del principio de que la seguridad de unos no puede garantizarse a expensas de la seguridad de otros.A este respecto, déjenme recordar que a finales del siglo XX, tras el final de una confrontación militar e ideológica aguda, la comunidad mundial tuvo una oportunidad única de construir un orden fiable y justo en el ámbito de la seguridad. Para ello no hacía falta mucho: la simple capacidad de escuchar las opiniones de todas las partes interesadas y la voluntad mutua de tenerlas en cuenta. Nuestro país estaba decidido a realizar precisamente ese tipo de labor constructiva.Sin embargo, prevaleció un enfoque diferente. Las potencias occidentales, lideradas por EEUU, creían que habían ganado la Guerra Fría y que tenían derecho a determinar por sí mismas cómo debía organizarse el mundo. La expresión práctica de esta perspectiva fue el proyecto de expansión ilimitada de la OTAN en el espacio y en el tiempo, aunque, por supuesto, había otras ideas sobre cómo garantizar la seguridad en Europa.A nuestras justas preguntas se respondía con excusas, en el espíritu de que nadie va a atacar a Rusia y la expansión de la OTAN no está dirigida contra Rusia. Las promesas hechas a la Unión Soviética y luego a Rusia a finales de los 1980 y principios de los 1990 sobre la no inclusión de nuevos miembros en el bloque se olvidaron. E incluso si se recordaban, se aludía con sorna al hecho de que estas garantías eran verbales y, por tanto, no vinculantes.Tanto en la década de 1990 como posteriormente, señalamos invariablemente el rumbo erróneo elegido por las élites de Occidente. No nos limitamos a criticar y advertir, sino que ofrecimos opciones, soluciones constructivas, y subrayamos la importancia de desarrollar un mecanismo para la seguridad europea y mundial que convenga a todos. Quiero hacer hincapié en esto: una simple enumeración de las iniciativas que Rusia ha presentado a lo largo de los años llevaría más de un párrafo.Recordemos por lo menos la idea de un tratado sobre seguridad europea, que ya propusimos en 2008. Los mismos temas se plantearon en el memorando del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que se entregó a EEUU y a la OTAN en diciembre de 2021.Pero todos nuestros intentos —y hemos hecho numerosos intentos, todos los cuales no puedo enumerar— de hacer entrar en razón a nuestros interlocutores, explicaciones, exhortaciones, advertencias y peticiones por nuestra parte no han encontrado respuesta alguna. Los países occidentales, seguros no solo de su propio derecho, sino también de su poder, de su capacidad para imponer cualquier cosa al resto del mundo, se limitaron a ignorar otras opiniones. En el mejor de los casos, proponían debatir cuestiones menores, que, de hecho, tenían poco que ver con nada, o temas que solo eran favorables a Occidente.Recordemos la tragedia de los Balcanes. Los problemas internos —por supuesto que existían— que se habían acumulado en la antigua Yugoslavia, se vieron fuertemente exacerbados por la cruda injerencia exterior. Ya entonces, el principio fundamental de la diplomacia al estilo de la OTAN —un principio profundamente defectuoso e infructuoso a la hora de resolver complejos conflictos intestinos— se mostró en todo su esplendor, a saber: acusar de todos los pecados a una de las partes, que por alguna razón no les gusta, y desatar sobre ella todo el poder político, informativo y militar, las sanciones económicas y las restricciones.Posteriormente, los mismos enfoques se aplicaron en diferentes partes del mundo, como sabemos muy bien: Irak, Siria, Libia, Afganistán, etc., y no trajeron más que el agravamiento de los problemas existentes, el destino roto de millones de personas, la destrucción de Estados enteros, el crecimiento de los desastres humanitarios y sociales, y de los enclaves terroristas. De hecho, ningún país del mundo se libra de engrosar esta triste lista.Así, Occidente se esfuerza ahora por implicarse impúdicamente en los asuntos de Oriente Medio. En su día monopolizaron esta dirección, y el resultado es hoy claro y evidente. El Cáucaso Sur, Asia Central. Hace dos años, en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, se anunció que la alianza se ocuparía ahora de cuestiones de seguridad no solo en la zona euroatlántica, sino también en la región de Asia-Pacífico. Dicen que tampoco allí pueden prescindir de ellos. Obviamente, detrás de esto hay un intento de aumentar la presión sobre aquellos países de la región cuyo desarrollo han decidido frenar. Como es bien sabido, nuestro país, Rusia, encabeza esta lista.También debo recordarles que fue Washington el que socavó la estabilidad estratégica al retirarse unilateralmente de los tratados sobre defensa antimisiles, eliminación de misiles de alcance intermedio y de menor alcance y sobre cielos abiertos, y, junto con los satélites de la OTAN, destruyó el sistema de confianza y control de armamentos que existía en Europa desde hace décadas.Los llamamientos a una derrota estratégica de Rusia, un país que posee los mayores arsenales de armas nucleares, demuestran el extremo aventurerismo de los políticos occidentales. O no comprenden la escala de la amenaza que ellos mismos representan o simplemente están obsesionados con la creencia en su propia impunidad y su propio excepcionalismo. Ambas cosas pueden resultar trágicas.Es evidente que estamos ante el colapso del sistema de seguridad euroatlántica. Hoy, sencillamente, ya no existe. De hecho, hay que crearla de nuevo. Todo ello nos exige, junto con nuestros socios, con todos los países interesados, que son muchos, elaborar nuestras opciones para garantizar la seguridad en Eurasia y proponerlas después a un amplio debate internacional.Este fue el objetivo del discurso ante la Asamblea Federal. Se trata de formular en un futuro próximo, un marco de seguridad igual e indivisible, de cooperación mutuamente beneficiosa y equitativa y de desarrollo en el continente euroasiático.¿Qué hay que hacer y con base a qué principios?En primer lugar, necesitamos establecer un diálogo con todos los participantes potenciales en tal futuro sistema de seguridad. Y para empezar, les pido que resuelvan las cuestiones necesarias con los Estados que estén abiertos a una cooperación constructiva con Rusia.Durante nuestra reciente visita a la República Popular China, debatimos esta cuestión con el presidente chino, Xi Jinping. Constatamos que la propuesta rusa no contradiga sino que por el contrario, complemente y sea absolutamente coherente con los principios básicos de la iniciativa de seguridad global de China.Vivimos en un continente, pase lo que pase, no podemos cambiar de geografía, tendremos que coexistir y trabajar juntos de una forma u otra.Sí, las relaciones de Rusia con la UE y con varios países europeos se degradaron —y lo subrayé muchas veces— no por culpa nuestra. Una campaña de propaganda antirrusa en la que participan personalidades europeas de muy alto nivel va acompañada de suposiciones de que Rusia tiene la intención de atacar Europa. Hablé de ello muchas veces, y no hace falta repetirlo muchas veces en esta sala, todos nos damos cuenta de que se trata de un absoluto disparate, solo una justificación para una carrera armamentística.A este respecto, me permitiré una pequeña digresión.Europa se ve cada vez más empujada a la periferia del desarrollo económico mundial, sumida en el caos de la migración y otros problemas agudos, y privada de su subjetividad internacional y su identidad cultural.A veces parece que los políticos europeos en el poder y los representantes de la burocracia europea tienen más miedo de caer en desgracia de Washington que de perder la confianza de su propio pueblo, de sus propios ciudadanos. Las recientes elecciones al Parlamento Europeo también lo demuestran. Los políticos europeos se tragan la humillación, la grosería y los escándalos con la vigilancia de los líderes europeos, mientras que Estados Unidos simplemente los utiliza en su propio interés, los obligan a comprar su gas costoso—por cierto, el gas es tres o cuatro veces más costoso en Europa que en EEUU— o, como ahora, por ejemplo, exigen a los países europeos que aumenten el suministro de armas a Ucrania. Por cierto, las exigencias son constantes por aquí y por allá. Y se imponen sanciones contra ellos, contra los operadores económicos de Europa. Las imponen sin ningún pudor.Ahora los obligan a aumentar los suministros de armas a Ucrania y a ampliar su capacidad de producción de proyectiles de artillería. Ahora bien, ¿quién necesitará estos proyectiles cuando acabe el conflicto en Ucrania? ¿Cómo puede esto garantizar la seguridad militar de Europa? No está claro. Los propios Estados Unidos están invirtiendo en tecnologías militares, y concretamente en las tecnologías del futuro, en el espacio, en drones modernos, en sistemas de ataque basados en nuevos principios físicos, es decir, en aquellos ámbitos que en el futuro determinarán la naturaleza de la lucha armada y, por lo tanto, la capacidad militar y política de las potencias, sus posiciones en el mundo. Y a estas se les asigna ahora el siguiente papel: "Inviertan dinero donde lo necesitamos". Pero esto no aumenta ningún potencial europeo. Que Dios los salve.Si Europa quiere preservarse como uno de los centros independientes de desarrollo mundial y polos culturales y de civilización del planeta, sin duda necesita mantener buenas y amistosas relaciones con Rusia, y nosotros, lo más importante, estamos preparados para eso.Este aspecto tan simple y obvio lo comprendieron muy bien los políticos de escala realmente paneuropea y mundial, patriotas de sus países y pueblos, que pensaban en categorías históricas, no los estadísticos que siguen la voluntad y las indicaciones de otros. Charles de Gaulle habló mucho de ello en los años de la posguerra. También recuerdo bien cómo en 1991, durante una conversación en la que tuve la oportunidad de participar personalmente, el canciller alemán Helmut Kohl subrayó la importancia de la asociación entre Europa y Rusia. Confío en que, tarde o temprano, las nuevas generaciones de políticos europeos retomen este camino.En cuanto al propio EEUU, las élites liberal-globalistas que hoy gobiernan allí y sus incesantes intentos de extender su ideología a todo el mundo por cualquier medio, de preservar su estatus imperial y su dominio no hacen más que agotar cada vez más al país, llevarlo a la degradación y entrar en clara contradicción con los auténticos intereses del pueblo estadounidense. Si no fuera por este camino sin salida, el agresivo mesianismo, mezclado con la creencia en su propia exclusividad, las relaciones internacionales se habrían estabilizado hace mucho tiempo.En tercer lugar, para promover la idea de un sistema de seguridad euroasiático es necesario intensificar significativamente el proceso de diálogo entre las organizaciones multilaterales que ya trabajan en Eurasia. Me refiero principalmente al Estado de la Unión, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Unión Económica Euroasiática, la Comunidad de Estados Independientes y la Organización de Cooperación de Shanghái.Vemos la perspectiva de que otras influyentes asociaciones euroasiáticas, desde el Sudeste Asiático hasta Oriente Medio, se unan a estos procesos en el futuro.Cuarto. Creemos que ya es la hora de iniciar un amplio debate sobre un nuevo sistema de garantías bilaterales y multilaterales de seguridad colectiva en Eurasia. Al mismo tiempo y a largo plazo, es necesario trabajar para eliminar gradualmente la presencia militar de potencias externas en la región euroasiática.Somos conscientes, por supuesto, de que esta tesis puede parecer poco realista en la situación actual, pero eso es ahora. Pero si construimos un sistema de seguridad fiable en el futuro, sencillamente no habrá necesidad de tal presencia de contingentes militares extrarregionales. De hecho, para ser sinceros, hoy no hay necesidad: solo ocupación, eso es todoAl final, creemos que los Estados euroasiáticos y las estructuras regionales deben identificar por sí mismos, áreas específicas de cooperación en el ámbito de seguridad conjunta y a partir de ahí, también construir un sistema de instituciones, mecanismos y acuerdos que sirvan realmente para alcanzar los objetivos comunes de estabilidad y desarrollo.En este sentido, apoyamos la iniciativa de nuestros amigos bielorrusos de elaborar un programa: una carta sobre la multipolaridad y la diversidad en el siglo XXI. En ella podrían formularse no solo los principios marco de la arquitectura euroasiática basados en las normas básicas del derecho internacional, sino también, en un sentido más amplio, una visión estratégica de la esencia y la naturaleza de la multipolaridad y el multilateralismo como nuevo sistema de relaciones internacionales que está sustituyendo al mundo centrado en Occidente. Creo que es importante y solicito que dicho documento se redacte a profundidad con nuestros socios y todos los Estados interesados. Debo añadir que, al debatir temas tan delicados y complejos, necesitamos, por supuesto, la máxima y amplia representación y la consideración de diferentes enfoques y posturas.Quinto. Una parte importante del sistema de seguridad y desarrollo euroasiático, por supuesto, debería ser las cuestiones de economía, bienestar social, integración y cooperación mutuamente beneficiosa, resolviendo problemas comunes como la superación de la pobreza, la desigualdad, el clima, la ecología y el desarrollo de mecanismos de respuesta. Ante la amenaza de pandemias y crisis en la economía mundial. Todo es importante.

