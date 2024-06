https://latamnews.lat/20240614/representante-ruso-en-la-onu-el-mundo-empieza-a-evaluar-con-mas-objetividad-la-crisis-ucraniana-1155451478.html

Representante ruso en la ONU: El mundo empieza a evaluar con más objetividad la crisis ucraniana

Representante ruso en la ONU: El mundo empieza a evaluar con más objetividad la crisis ucraniana

ONU (Sputnik) — El mundo empieza a evaluar en términos más objetivos el conflicto en curso en Ucrania, opinó en declaraciones a Sputnik el embajador ruso ante... 14.06.2024, Sputnik Mundo

El diplomático agregó que "el tema ucraniano se le impone [a esta mayoría] en detrimento de otros asuntos, mucho más espinosos y perentorios para el mundo en desarrollo". Occidente y el sur globalOccidente se empeña en arrastrar al sur global en un corrillo antirruso, enfatizó Nebenzia, refiriéndose a la llamada cumbre de paz sobre Ucrania que tendrá lugar en Suiza este fin de semana.El diplomático agregó que "el objetivo principal es presentarle a Rusia un ultimátum en el empaque de la llamada 'fórmula de paz' de Volodímir Zelenski".Los socios de Rusia en la ONU, según el embajador, son conscientes de ello. "Cuando menos, semejante política encuentra incomprensión, pero también hay quienes la tachan de francamente disparatada e hipócrita", señaló Nebenzia.Para el diplomático, "es un secreto a voces que unas negociaciones de paz en ausencia de Rusia no conducen a ninguna parte".La conferencia internacional en Suiza comenzará con una sesión plenaria en la tarde del 15 de junio. El día 16, los participantes debatirán a fondo en grupos de trabajo tres temas de interés global: seguridad nuclear, libertad de navegación y seguridad alimentaria, y aspectos humanitarios.Los organizadores del evento que tendrá lugar en Burgenstock, cerca de Lucerna, con participación de unos 90 países y organismos internacionales aspiran a proporcionar una plataforma para el diálogo, promover una visión común de un posible marco para alcanzar el cese de hostilidades en Ucrania, y esbozar una hoja de ruta con el fin de involucrar a ambas partes en conflicto en un futuro proceso de paz.Rusia faltará a este foro, al que fueron invitados unas 160 delegaciones; tampoco estará presente China. El embajador ruso en Berna, Serguéi Garmonin, dijo anteriormente a Sputnik que la conferencia en Suiza busca presentar un ultimátum a Moscú y no pasará de ser una ruidosa acción publicitaria.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez señaló que el proceso negociador sobre Ucrania no tiene sentido sin la participación de Rusia.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. En diciembre pasado, Putin afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.

