Ola de renuncias, impotencia legislativa y caída de la inflación: Milei cumple 6 meses en el poder

El primer semestre de gestión libertaria se escurrió como arena en las manos. La voraginosa dinámica inaugurada el 10 de diciembre de 2023 abrió una nueva etapa económica y política. Mientras Javier Milei celebra la marcada desaceleración inflacionaria, la economía real atraviesa una de las caídas más severas de las últimas décadas.Puertas adentro, el Poder Ejecutivo convive con un Congreso que hasta ahora no ha aprobado ni una coma de las iniciativas legislativas oficialistas, y que se ha ganado el calificativo de "nido de ratas" por parte del presidente. A nivel internacional, el Gobierno ha desplegado varios conflictos diplomáticos que tuvieron su punto cúlmine en el retiro de la embajadora española en Buenos Aires.Las dificultades parlamentarias tienen su correlato en la gestión: en medio año de administración, el Gabinete registra más de 30 renuncias de funcionarios de primeras y segundas líneas, una ola desatada al principio del Gobierno y que alcanzó el pico de tensiones con la salida del jefe de Gabinete Nicolás Posse.Un trofeo costosoSin lugar a dudas, el principal éxito exhibido por el dispositivo gobernante orbita en torno a la caída sostenida en la inflación. Tras el pico récord del 25,5% mensual registrado tras la inflamable devaluación del 50% en diciembre, inició un sendero descendente (20,6% en enero, 13,2% en febrero, 11% en marzo, 8,8% en abril) que arrojará un número cercano al 5% en mayo, según estimaciones privadas.La contracara del logro es tangible: en los primeros seis meses de gestión de La Libertad Avanza la economía real sufrió un derrumbe fatal. El desplome en el consumo -alimentado por la caída del salario real y de las jubilaciones- se condice con una baja inusitada en la actividad: la construcción cayó un 42,2% de manera interanual, mientras la industria perdió 21,2% en el mismo período.En ese marco, el especialista remarcó una marcha atrás del Poder Ejecutivo, que —a pesar de sus declaraciones iniciales— decidió aceptar incrementos salariales por encima de la inflación. "El Gobierno parece haber caído en la cuenta de que es necesario tener cierto nivel de actividad para sostener la gestión, incluso si esto calienta la inflación", apuntó.Trabas propias y externasSi el foco de atención del presidente es, por excelencia, el ajuste fiscal y el combate a la inflación, su contracara más visible remite a los problemas de coordinación en la gestión. En seis meses de Gobierno se han acumulado más de 30 renuncias de funcionarios de primeras y segundas líneas del equipo —incluyendo a un ministro y un jefe de Gabinete—.Los conflictos internos suscitados en las distintas carteras conviven con un dificultoso diseño de la estructura gubernamental. La decisión de crear un súper Ministerio de Capital Humano, que nuclea las áreas de Trabajo, Educación, Desarrollo Social y Cultura —todas degradadas a secretarías—, acarrea profundas dificultades en la puesta en marcha de políticas. Esto último quedó reflejado en las demoras para la distribución de más de 5.000 toneladas de alimentos destinadas a comedores populares.Según Marangoni, "la gestión pública debe ser el punto más débil del Gobierno. El verdadero desafío de Milei es lograr convertir su voluntad en hechos concretos, y para eso necesita mejorar el funcionamiento de los mecanismos internos del Estado".Consultado acerca de las demoras para la sanción de la tan anhelada Ley Ómnibus —la herramienta legislativa fundacional del Gobierno, que acumula meses de negociaciones sin un norte claro—, Marangoni consideró que "no hay antecedentes de Gobiernos que cumplieran 6 meses sin haber aprobado ninguna ley".El ruido diplomáticoCuando Milei anunció —al arribar al poder— que su inserción internacional estaría marcada por un irrestricto alineamiento hacia Estados Unidos, poco previsible resultaba que aquello supusiera la ola de tensiones diplomáticas suscitada desde entonces.El retiro de la embajadora española en Buenos Aires, tras las duras declaraciones de Javier Milei sobre Begoña Gómez —la esposa del presidente de Gobierno Pedro Sánchez—, constituye apenas un episodio más de una extensa saga de conflictos abiertos. Los agravios vertidos sobre mandatarios como Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Xi Jinping (China) dan cuenta de una particular forma de vincularse con países vecinos y potencias mundiales.Según Marangoni, "el posicionamiento geopolítico ha generado mucho ruido a nivel internacional. Argentina tiene intereses permanentes, que son de Estado. El Gobierno debería priorizar esos intereses por encima de las afinidades ideológicas del presidente, que están claras y son de público conocimiento".Sin embargo, las tensiones con mandatarios foráneos no parecen haber infligido un deterioro en la imagen pública del presidente puertas adentro. Según el consultor, "las encuestas siguen atribuyendo un nivel elevado de apoyo al Gobierno, cercano al 50%. La característica es que quienes apoyan están convencidos, pero quienes se oponen también lo están. El Poder Ejecutivo debería ser consciente de la fragilidad de ese equilibrio".

