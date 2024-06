https://latamnews.lat/20240608/mercados-en-rojo-la-reaccion-financiera-ante-los-reveses-del-gobierno-de-milei-1155325689.html

Mercados en rojo: la reacción financiera ante los reveses del Gobierno de Milei

Mercados en rojo: la reacción financiera ante los reveses del Gobierno de Milei

Los bonos argentinos cerraron una semana de fuerte caída, mientras que el Riesgo País acumula un alza del 20% en lo que va de junio. Las renuncias en el...

Después de meses de fuerte respaldo, los mercados financieros parecen haber comenzado a mirar de reojo al Gobierno de Milei. La caída de los bonos argentinos —de hasta el 10% en las últimas 10 semanas—, conjugada con el aumento del Riesgo País y el alza en las cotizaciones de los dólares paralelos, montaron una señal de alerta para todo el dispositivo oficialista.El Riesgo País —indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia en el interés que paga un país en comparación al de los estadounidense— cerró la semana en 1.580 puntos básicos, acumulando una alza del 20% en lo que va de junio. El contraste con el desempeño previo es elocuente: el indicador no registraba estos niveles desde marzo, habiendo alcanzado el mejor resultado en abril, cuando llegó a los 1.100 puntos (tras haber promediado los 2.500 puntos entre octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral).En tanto, hasta mayo los títulos públicos argentinos venían reflejando un buen desempeño, con recuperaciones de hasta el 60% en las cotizaciones, respaldadas por el superávit fiscal alcanzado por el Gobierno a costa del feroz ajuste y por la caída sostenida de la inflación, en el marco de la recesión desatada.Sin embargo, factores como las demoras en la sanción de la ley ómnibus del Gobierno y el paquete fiscal, las renuncias en el Gabinete y, sobre todo, la incertidumbre en torno a si el Estado logrará renovar el swap chino —gestión que, de fracasar, implica que el Gobierno abone al menos una parte de la friolera de los 5.000 millones de dólares— incidieron en la desconfianza suscitada.El capítulo del swap —intercambio de monedas— afectaría directamente las reservas de divisas, que no se han engrosado tanto como preveía el oficialismo: la reticencia de los grandes agroexportadores a liquidar la cosecha alimenta la expectativa de una potencial devaluación mayor a la sostenida por el Ministerio de Economía, de apenas el 2% mensual.En ese marco, las cotizaciones de los dólares paralelos continúan su alza y acrecientan los rumores de una nueva devaluación de la moneda. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) llegó a los $1.287, mientras que el Contado con Liquidación cerró en $1.312. En tanto, el dólar blue —informal— alcanzó los $1.265. En los tres casos, la suba acumulada rozó el 22% desde mayo. Considerando que el dólar oficial se ubica en los $918, la brecha cambiaria supera el 35%.Cambios de aire"La última semana fue muy atípica, porque los mercados parecen haberse distanciado del Gobierno de Milei después de meses de franco respaldo. Los bonos soberanos registraron una fuerte caída a pesar de que las acciones han comenzado a exhibir una leve recuperación", dijo a Sputnik el analista financiero Santiago Llul.Según el experto, la performance negativa puede explicarse por las dificultades en la gestión del oficialismo, tales como la ola de renuncias de funcionarios de primeras y segundas líneas, o la imposibilidad de bloquear proyectos de ley adversos para el Gobierno. "Si bien el mercado celebró las primeras medidas, en estos días ha habido noticias desfavorables: la posibilidad latente de no renovar el swap con China, la media sanción al proyecto que sube jubilaciones y, por ende, el gasto público, y el alejamiento de España y de otros países".Consultado respecto al alza en las cotizaciones de los dólares paralelos —que infringen presión sobre el valor oficial—, Llul apuntó a la política económica impulsada desde el Banco Central: "El tipo de cambio sube porque las tasas de interés bajan y hacen menos interesante la apuesta al peso. El dólar termina absorbiendo la mayor parte del flujo de dinero disponible", explicó.¿Especuladores?Dentro de los elementos que convergen en la incertidumbre inaugurada, Llul identificó a las demoras en la liquidación de divisas por parte de los grandes agroexportadores. "Que hasta ahora no han aparecido los dólares de la cosecha indica que probablemente estén especulando con un tipo de cambio más elevado, para obtener ganancias superiores".Sin embargo, el experto relativizó la responsabilidad de los jugadores financieros en los resultados bursátiles obtenidos. "El propio presidente dijo que su programa económico era la ley ómnibus, por lo que el empantanamiento en las negociaciones afecta las expectativas del mercado. Los problemas de gestión siempre influyen en el desempeño de los mercados", precisó Llul.

