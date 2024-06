https://latamnews.lat/20240601/educacion-la-gran-deuda-del-estado-que-pone-a-argentina-en-los-niveles-mas-bajos-de-la-region-1154418738.html

Educación, la gran deuda del Estado que pone a Argentina en los niveles más bajos de la región

Educación, la gran deuda del Estado que pone a Argentina en los niveles más bajos de la región

Sputnik Mundo

Solo el 22% de los jóvenes de 15 años transita su escolaridad sin repetir de curso ni abandonar la escuela. Los indicadores sitúan al país por debajo de... 01.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-01T20:00+0000

2024-06-01T20:00+0000

2024-06-01T20:00+0000

américa latina

argentina

política

educación

💬 opinión y análisis

sociedad

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/01/1154419665_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83e5c921a4d0fd7a8aef30e81ad56de.jpg

En Argentina, solo 22 de cada 100 alumnos de 15 años transitan su escolaridad en tiempo y forma, sin repetir ni abandonar la formación. De acuerdo al Índice de Resultados Escolares publicado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, el desempeño del país austral lo coloca entre los puestos más bajos de la región, exhibiendo un paulatino declive desde el año 2009, cuando el porcentaje era del 26%.El trabajo realizado por la renombrada entidad se construyó cruzando los resultados de los exámenes del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del 2022 —organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico— con las encuestas de hogares de ocho países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.El ranking analizado es encabezado por Chile, cuyo porcentaje de estudiantes que avanzan en su formación en los plazos estimados asciende a 38%. Le siguen Uruguay (36%), Perú (28%) y México (22%); debajo de Argentina se ubican Colombia (19%) y Paraguay (11%).La clasificación utilizada refiere a los alumnos que hayan alcanzando al menos el Nivel 2 en las pruebas PISA 2022 en las áreas de lectura y matemática —considerado como el “desempeño mínimo esperado"— sin haber repetido de curso ni abandonado la escuela.En materia del rendimiento académico —evaluado en las pruebas PISA—, en lectura de comprensión los alumnos argentinos se ubicaron en el puesto 51° sobre 81 países y, en matemática, en el puesto 66°. En esta última materia, el 70% de los estudiantes no logró alcanzar los niveles básicos. A nivel regional, el país solamente se ubicó por encima de República Dominicana, Paraguay, Guatemala, El Salvador y Panamá.El registro histórico exhibe un retroceso respecto al desempeño en años anteriores: mientras que en 2009 y 2012 la calificación de Argentina fue de 388 puntos, hacia 2018 cayó a 279 y en 2022 volvió a descender hasta los 278. En lectura de comprensión, en cambio, se reflejó una mejoría: de 298 puntos en 2009 a 401 en 2022.No son todas malas noticias para Argentina. La inclusión educativa ha registrado una mejora sostenida en los últimos 15 años: la proporción de estudiantes de 15 años que asisten a la escuela pasó del 90% en 2009 al 97% en 2022, quedando solo por debajo de Chile. También aumentó la proporción de estudiantes de esa edad que cursan su escolaridad en el tiempo teórico esperado: del 56% en 2009 al 81% en 2022.El foco de la preocupación"Tenemos un claro problema con el aprendizaje: que menos de la cuarta parte de los alumnos logre avanzar en sus estudios con normalidad es preocupante. Siendo Argentina un país pionero en materia de educación pública y de calidad, que hayamos alcanzado niveles tan bajos resulta preocupante", dijo a Sputnik Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo y referente de Argentinos por la Educación.Según el especialista, las áreas de interés donde debe focalizarse la atención son las disciplinas más básicas. "Las asignaturas más problemáticas son lengua, literatura y matemática, pero toda la currícula es preocupante. Si bien hemos visto mejoras relativas en materia de lectura de comprensión, los niveles están muy por debajo de los deseables".La foto y la películaEl desempeño en las últimas evaluaciones internacionales se inscribe en un derrotero extenso de paulatina pauperización en la calidad educativa de un país que ha hecho de la enseñanza pública, libre y gratuita una bandera. Castro Santander graficó el empeoramiento en el desempeño escolar: "en el año 2000 comenzamos a participar de las pruebas PISA, y allí figuramos muy por encima de la media. Hoy, los países que estaban por debajo nuestro nos han superado", apuntó.Según el investigador el fenómeno es multicausal. Sin embargo, el especialista consideró que la responsabilidad última es del Estado: "Desde la política pública no se ven acciones concretas. Las exigencias son a las escuelas, pero no vemos un proyecto educativo nacional".En ese marco, se expresó contra el ajuste presupuestario que recayó sobre las universidades nacionales a inicios de 2024. "Las políticas públicas muestran que Argentina sigue descuidando la Educación: si hay un lugar en donde no podemos recortar el presupuesto es acá, y menos en estos momentos de crisis".El factor socioeconómicoEn un contexto signado por el aumento en la pobreza y la indigencia —con ingresos que acumulan seis años consecutivos de caída real, profundizada en el último cuatrimestre—, la educación en los sectores más vulnerables presenta mayores complejidades. Castro Santander afirmó que "las escuelas hacen lo que pueden. Muchos chicos llegan con problemas familiares por insatisfacción de las necesidades básicas, y eso necesariamente afecta su desempeño".En este sentido, el especialista reivindicó la función igualadora de la enseñanza pública y gratuita: "No podemos tener escuelas pobres para chicos pobres y escuelas ricas para chicos ricos. Cada vez se profundiza más la brecha entre unos y otros, y eso es algo que el Estado no puede permitir", concluyó.

https://latamnews.lat/20240528/tras-el-freno-en-la-obra-publica-argentina-gastara-500-millones-de-dolares-en-importar-gas-1150794836.html

https://latamnews.lat/20240523/yo-soy-el-rey-milei-protagoniza-show-de-rock-en-medio-de-una-argentina-empobrecida--video-1150684374.html

https://latamnews.lat/20240522/55-de-pobreza-el-contundente-informe-que-refleja-la-situacion-social-que-vive-argentina-1150657314.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, política, educación, 💬 opinión y análisis, sociedad