55% de pobreza: el contundente informe que refleja la situación social que vive Argentina

55% de pobreza: el contundente informe que refleja la situación social que vive Argentina

El estudio de la prestigiosa Universidad Católica Argentina arrojó que un 18% de la población vive en la indigencia. Los valores —producidos tras la licuación... 22.05.2024

Más de la mitad de los argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza. Según la renombrada Universidad Católica Argentina (UCA), el 55% de la población no satisface sus necesidades básicas. De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la entidad, en el primer trimestre del 2024 la indigencia alcanzó al 18% de las personas. Se trata de los peores valores en más de 20 años.Si bien el fenómeno acarrea una tendencia creciente desde hace años, la política económica de shock desplegada por el Gobierno de Javier Milei —junto a la consecuente recesión disparada— resultó determinante. "La devaluación de la moneda se transmitió directamente a los precios internos, impactando en la calidad de vida de la población", dijo a Sputnik Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Observatorio.Una brecha crecienteEl contraste entre la línea de pobreza y los ingresos resulta elocuente y sirve para comprender la complejidad del contexto social. En abril, un hogar de cuatro integrantes necesitó $828.158 para no ser pobre (unos 690 dólares a tipo de cambio informal) y $373.044 para no caer en la indigencia (310 dólares). Sin embargo, el salario mínimo vital y móvil apenas fue elevado en mayo a $234.315 (195 dólares).Según las estimaciones de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 la remuneración mínima sufrió una caída del 27,9% en términos realesLa comparación con las mediciones del año previo refleja un deterioro en las condiciones de vida de la población. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el segundo semestre de 2023 la pobreza alcanzó al 41,7% de la población (unos 19,4 millones de personas), mientras que la indigencia había trepado hasta el 11,9% (5,5 millones). El cotejo frente a los valores del 2022 arroja una desmejora en las variables: aquel año cerró con 39,2% de pobreza y 8,1% de indigencia.Un dato ayuda a comprender la agudización de la vulnerabilidad en los sectores populares. Mientras que la inflación interanual general registrada en abril fue del 289,4%, en los mismos 12 meses los alimentos subieron de precio un 293%. Es decir que los productos más básicos registraron un alza mayor al promedio.Un fenómeno estructuralDe acuerdo al sociólogo, la paulatina pauperización en las condiciones de vida de la población —que acumula siete años de caída consecutiva de los ingresos, período de tiempo que alcanza a los mandatos de Mauricio Macri (2015-2019) y de Alberto Fernández (2019-2023)— comienza a solidificar un "piso" de pobreza cada vez más elevado y difícil de revertir."Muy probablemente el núcleo duro de la pobreza se haya elevado. La persistencia generacional en esta condición es muy dañina para la posibilidad de salir de esa situación. A pesar de las recuperaciones esporádicas, se ha consolidado un fenómeno estructural", apuntó el investigador."Argentina registra niveles de pobreza muy elevados desde hace unos 20 años. La clase media siempre fue motivo de orgullo. Ahora, esa clase media solamente cuenta con capital simbólico, porque el económico es cada vez menor", remarcó el investigador.La responsabilidad estatalEn un contexto de deslegitimación del rol del Estado —sobre el cual Milei prometió pasar una "motosierra"—, inmerso en una crisis por falta de recursos, los especialistas plantean la necesidad de reforzar el papel del sector público para contener a los "caídos" del sistema.Ante el drástico ajuste presupuestario esgrimido por el Poder Ejecutivo —reflejado en el freno total a la construcción de obra pública o el virtual cese del giro de fondos discrecionales a las provincias—, Donza consideró que debe repensarse la relevancia de la administración pública en la asignación de recursos."La falta de contención social puede ser un problema a futuro. Si sigue consolidándose un piso alto de pobreza, estos valores van a ser cada vez más difíciles de revertir. Evitar ese crecimiento debería ser la principal prioridad del Estado", sostuvo el investigador.

