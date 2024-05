https://latamnews.lat/20240517/milei-en-su-propia-trampa-por-que-aun-no-puede-levantar-el-cepo-cambiario-en-argentina-1150571530.html

Milei en su propia trampa: ¿por qué aún no puede levantar el cepo cambiario en Argentina?

17.05.2024

Liberar las restricciones para la compra de dólares en Argentina —o, como lo conocen en ese país, levantar el "cepo cambiario"— sigue siendo uno de los grandes objetivos del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, puede que esté más lejos de lo que el propio mandatario argentino quisiera.Durante un evento con empresarios el 15 de mayo, Milei se mostró molesto con quienes le reclaman que levante las restricciones y dio sus argumentos para no haberlo hecho hasta el momento. "¿Y por qué todavía no abrimos el cepo? Porque tenemos mecanismos de emisión endógena, como ya sea los pases, como sea también los puts", dijo, haciendo referencia a dos instrumentos financieros que representan pasivos del Banco Central argentino.Milei admitió que levantar el cepo cambiario podría, en este momento, generarle problemas con los precios en el mercado local. "Obviamente que tenemos cuestiones en el aspecto comercial y de a poco vamos liberando las restricciones, de a poco vamos abriendo, no es que no lo estamos haciendo", se defendió, enfatizando que "no las vamos a hacer todas juntas".El especialista explicó que levantar las restricciones cambiarias le permitía a la gestión de Milei "tener una acción psicológica sobre la población y sobre algunos agentes económicos" y, al mismo tiempo, "hacer mejor los deberes con el Fondo Monetario Internacional (FMI)". Sin embargo, la falta de dólares sigue actuando, afirmó, como una "espada de Damocles" para la política económica del Gobierno, que debe afrontar los vencimientos de pagos con el FMI y el pago del swap con China.Valerdi atribuyó esta falta de dólares especialmente a que el sector exportador argentino, específicamente los productores de granos y oleaginosos, no están "liquidando" las divisas obtenidas en el mercado financiero local. Esto se debe, explicó, a que la cotización oficial de entre 800 y 900 pesos por dólar "servía en diciembre pero no ahora, con un 70% de inflación desde entonces".El economista apuntó que el Gobierno podría atender esto unificando el tipo de cambio y equiparando la cotización a la que actualmente tienen instrumentos como el "dólar turista" o el "dólar tarjeta", es decir, entre los 1.250 y 1.400 pesos por dólar. Para Valerdi, esto permitiría levantar el cepo cambiario sin que haya una salida masiva de depósitos cambiarios para comprar dólares, ya que "no todos pensarían que es una buena oportunidad a ese valor".Pero ese camino puede volverse rápidamente una trampa para la gestión de Milei. Valerdi subrayó que introducir una devaluación generaría "un rebote de la inflación" que enfrentaría al presidente argentino que con costado incómodo de su propio modelo teórico.El economista afirmó que si bien Milei "está teniendo éxito" en bajar la inflación luego de la suba que se dio al comienzo de su mandato y en "licuar" los pasivos del Banco Central gracias a las constantes bajas en la tasa de interés, sigue apostando a "un modelo absolutamente inconsistente" que no funcionará sin que los exportadores liquiden sus divisas. "Si yo tuviera que apostar, diría que no es muy probable que Milei pueda torcerle el brazo a las cinco o seis multinacionales que manejan los granos y las oleaginosas para que liquiden suficientes y que haya los dólares necesarios", comentó.El FMI tampoco ha ayudado a Milei en este objetivo ya que, remarcó Valerdi, "le da mucho reconocimiento pero no le da dólares". El economista enfatizó que si bien el organismo multilateral ha respaldado públicamente la política económica del mandatario argentino, no parece dispuesto a dar a Argentina más dólares de los que ya ha comprometido para hacer frente a sus propios vencimientos.Para Valerdi, si el Gobierno de Milei decidiera levantar el cepo cambiario en las condiciones actuales y sin una devaluación "le puede salir muy mal", ya que con la cotización actual no podría evitar que ahorristas saquen depósitos para comprar dólares o que empresas "vayan corriendo a girar dinero al exterior".

