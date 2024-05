https://latamnews.lat/20240523/yo-soy-el-rey-milei-protagoniza-show-de-rock-en-medio-de-una-argentina-empobrecida--video-1150684374.html

"¡Yo soy el rey!": Milei protagoniza show de rock en medio de una Argentina empobrecida | Video

"¡Yo soy el rey!": Milei protagoniza show de rock en medio de una Argentina empobrecida | Video

Sputnik Mundo

El presidente argentino Javier Milei cantó y bailó frente a una multitud congregada en el emblemático estadio Luna Park de Buenos Aires, en el marco del... 23.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-23T04:37+0000

2024-05-23T04:37+0000

2024-05-23T04:37+0000

américa latina

argentina

javier milei

📝 reportajes

política

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/17/1150685342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d240946cbefb5385be0e24398749bd9.jpg

Por una noche, Javier Milei fue una estrella de rock. Frente a una enfervorizada multitud de más de 7.000 personas, el presidente protagonizó un breve espectáculo musical. Mientras tanto, la pobreza en Argentina ya ha alcanzado a más del 50% de la población y la inflación interanual está en 289%, según datos oficiales. Además, un 18% de los argentinos vive en condiciones de indigencia, de acuerdo con un informe de la Universidad Católica Argentina. Acompañado por La Banda Liberal —grupo encabezado por el diputado nacional Alberto Bertie Benegas Lynch—, Milei cantó eufóricamente algunos de los clásicos que acompañaron a su campaña electoral. "Hola a todos, yo soy el León", entonó el presidente para dar inicio al show musical, tras más de una hora de demora."El problema sigue siendo el maldito Estado", empezó diciendo Milei ante la atenta mirada de su exaltado público que interrumpía el discurso entonando las consignas que marcaron a toda la campaña electoral de La Libertad Avanza. Durante la mayor parte de su alocución, el presidente despotricó contra "el socialismo", sobre el cual ya se había expedido enfáticamente en el marco del sensible conflicto diplomático desatado con España y el presidente de Gobierno Pedro Sánchez.En sintonía con las vehementes declaraciones vertidas por su secretario de Culto, Francisco Sánchez —quien se manifestó en contra del divorcio vincular, el matrimonio igualitario y el aborto durante su exposición en la cena anual de Vox en España—, Milei sostuvo que "los que se creen tan avanzados con la agenda del aborto… Es una agenda que tiene más de 3.000 años, y es absolutamente asesina por un par de salames que hicieron mal las cuentas".Cientos de jóvenes seguidores del presidente hicieron del acto una fiesta. "Falté a la universidad hoy para poder venir. Esta es la primera vez que puedo ver a Milei en persona, estoy muy emocionado", confesó ante Sputnik Bruno, estudiante de Ingeniería que asistió acompañado por una decena de amigos.Como en cada presentación pública de Milei, la enorme mayoría de los asistentes fueron varones menores de 30 años. Una infinidad de remeras amarillas y gorras negras con la leyenda de Las Fuerzas del Cielo poblaron el mítico estadio.El compromiso de la militancia libertaria, aún en un contexto de profundas dificultades económicas, lució inclaudicable. "No queda otra medida que involucrarnos. Debemos estar presentes y acompañarlo desde hoy y siempre", dijo a Sputnik Fernando, referente de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense.Además del jefe de Estado y la banda musical soporte, participaron en la exposición el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y el diputado nacional oficialista José Luis Espert. Ante ellos, el líder de La Libertad Avanza remarcó que "si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos". La trastienda del espectáculo no estuvo exenta de polémicas. Originalmente, el presidente planeaba presentar su obra en la tradicional Feria del Libro de Buenos Aires. Sin embargo, las autoridades del evento se rehusaron a entregarle las 5.000 entradas exigidas por el mandatario. Tras interminables idas y vueltas, Milei optó por organizar un acto privado.En ese marco, el mandatario deslizó una ironía contra los organizadores del evento en el cual no pudo presentarse: "Gracias al [presidente] de la Fundación El Libro, que con su boicot nos regaló este libro. Gracias, kirchneristas".

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, javier milei, 📝 reportajes, política