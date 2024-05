https://latamnews.lat/20240521/canciller-argentina-cree-que-la-escalada-diplomatica-con-espana-es-una-anecdota-1150648624.html

Canciller argentina cree que la escalada diplomática con España es una "anécdota"

BUENOS AIRES (Sputnik) — La ministra argentina de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, restó importancia a las desavenencias entre el presidente de su país... 21.05.2024, Sputnik Mundo

El conflicto diplomático entre las dos naciones resurgió a raíz de que Milei acusara de corrupta a la esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, durante una convención de ultraderecha celebrada el 19 de mayo en Madrid.Según la canciller argentina, "es un caso bastante particular, en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad, la comunidad". La ministra argentina puso de relieve la relevancia cultural, económica y social que nutren las relaciones entre los dos países, e insistió en que el choque entre ambos mandatarios "es un tema estrictamente interno, político".

