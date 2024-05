https://latamnews.lat/20240521/milei-se-deslengua-en-madrid-embestida-fuera-de-guion-y-replica-espanola-sobreactuada-1150620330.html

Milei se deslengua en Madrid: ¿embestida fuera de guion y réplica española sobreactuada?

Milei se deslengua en Madrid: ¿embestida fuera de guion y réplica española sobreactuada?

La intervención del presidente argentino en un evento de Vox en Madrid se salda con una crisis diplomática entre España y Argentina que ha terminado por... 21.05.2024

Más de 10.000 personas acudieron el día 20 en Madrid para participar en Europa Viva 24, el evento preelectoral que el partido Vox organizó en el Palacio de Vistalegre de cara a las elecciones al Europarlamento del 9 de junio. La víspera se reveló como tiempo más que suficiente para caldear de antemano el ambiente.Primeramente reunido con el líder de Vox, Santiago Abascal, durante la presentación en la capital española de su libro El camino del libertario, Javier Milei ya avanzó muchos de los impetuosos juicios que vertió al día siguiente. Y en el transcurso de su intervención en un acto en Cataluña también en la víspera, Pedro Sánchez se refirió a la cita como una reunión de "la internacional ultraderechista" que había elegido Madrid porque España, "como sociedad, representa todo lo que ellos detestan y odian: el feminismo, la justicia social, la dignidad laboral, un Estado del bienestar fuerte y la democracia".El acto, que refrendó el liderazgo de Santiago Abascal al frente del partido y a sus candidatos para los comicios europeos, contó con la presencia de destacados líderes políticos de la extrema derecha europea, como la francesa Marine Le Pen o el polaco Mateusz Morawiecki, así como la participación telemática de la italiana Giorgia Meloni y el húngaro Viktor Orban. Incluso participó un ministro del Gobierno de Israel. Pero la estrella de la noche venía del otro de lado del charco y nadie igualó su incontinencia verbal: el presidente de la República Argentina, Javier Milei.En su discurso, que llevaba escrito, el mandatario argentino cargó resueltamente y de modo genérico contra el socialismo, al que llamó "maldito y cancerígeno" y definió como "ideología que esconde lo peor del ser humano". "Conduce a la pobreza y a la muerte", dijo, y exhortó a "destruir" la "idea parasitaria" que deriva de las políticas sociales públicas. "La justicia social es siempre injusta", afirmó, para bramar a continuación: "¡Basta de socialismo, basta de hambre y basta de miseria!"Pero el momento más candente llegó cuando Milei se apartó del guion. "No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar", dijo, antes de alzar la mirada y apuntar: El comentario suscitó la reacción del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que el mismo día decidió llamar a consultas sine die a la embajadora española en Buenos Aires. Mediante una comparecencia institucional, Albares lamentó que la "deferencia debida" y la "hospitalidad" mostrada en forma de los recursos públicos del Estado puestos a su disposición durante su estancia en España, fueran respondidas "con un ataque frontal", por lo que exigió a Milei "disculpas públicas" por sus palabras, que calificó de "gravísimas"."En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y dignidad", declaró Albares.¿Ruptura de relaciones diplomáticas?En su comparecencia, Albares destacó haber recibido el apoyo de todos los portavoces parlamentarios, a excepción de Vox y el Partido Popular. Santiago Abascal mantiene que el conflicto diplomático ha sido abierto "exclusivamente por el Gobierno de España". El PP, en boca de su vicesecretario general Institucional, Esteban González Pons, calificó las palabras de Javier Milei de "intromisión en la política nacional", si bien tilda de exageración la reacción del Ejecutivo."Convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argentina es exagerar muchísimo", manifestó en la emisora de radio COPE.Preguntado por si la respuesta institucional de España es la adecuada, el politólogo y autor francoespañol Jorge Verstrynge opina que la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires es una "sobreactuación" y que lo más conveniente habría sido "rebajar un poco el tono".Verstrynge detecta una "doble utilización" de esta crisis por parte de Pedro Sánchez, quien en última instancia se arriesga a que el asunto se le vuelva en contra. "Porque todo esto lleva a un razonamiento más bien curioso: hasta qué punto la soberanía nacional está en función de la señora de su presidente", plantea. En su opinión, la crisis, "un culebrón ridículo en torno a tú me dices que me drogo y yo digo que tu mujer es corrupta", no se despejará hasta la conclusión de las elecciones al Europarlamento. En un acto organizado el día 20 por el periódico económico Cinco Días, Pedro Sánchez reiteró que el respeto entre los gobiernos debe ser "irrenunciable" y manifestó que lo sucedido "habla del riesgo que representa la internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia".Antes, el ministro José Manuel Albares ya había convocado en la sede del Ministerio de Exteriores al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, al que exigió que Javier Milei traslade "disculpas públicas", so pena de tomar "todas las medidas" que se consideren oportunas, en referencia a una hipotética rotura de relaciones.Por contra, desde la Oficina del Presidente de la República Argentina se subraya lo contrario; que es España quien debe disculparse con Javier Milei. "El Gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei", sostuvo el portavoz presidencial, Manuel Adorni.Impacto mediático y rédito electoral¿Puede reportar a Pedro Sánchez alguna ganancia electoral esta riña diplomática? ¿Y al propio Vox? Porque el terreno de la disputa se mueve en la antesala de los comicios europeos. Pero es poco probable que el PSOE obtenga algún rédito en este sentido, afirma Verstrynge. "Los españoles no van a establecer ninguna relación entre Milei y las elecciones europeas, ni una", asegura.En cuanto a Vox, conviene resaltar sus diferencias en materia socioeconómica con muchos de sus invitados internacionales al acto. A diferencia de este partido, y no digamos ya del argentino La Libertad Avanza, las formaciones de Marine Le Pen, Mateusz Morawiecki o Viktor Orban defienden políticas públicas y sociales que prueban cierta vocación intervencionista del Estado, aspecto que Milei detesta. Lo que explica su cohabitación es el atractivo de mostrar la posibilidad de una victoria."Es la exhibición de un ganador, tal y como ellos aspiran a conseguir", explica a Sputnik Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). A su entender, el ideario de Milei no es exportable a España, pues lo que triunfa en realidad es "el espectáculo que ofrece con su vehemencia políticamente incorrecta". Y en este punto, el evento Europa Viva 24 ha sido un buen escenario para alojar el espectáculo y atraer la atención sobre la extrema derecha. "Más que la popularidad, es el impacto mediático", añade Verstrynge.Es decir, por un lado las expectativas de Vox en Europa no son tan fuertes en España como las de Le Pen en Francia. Y, por otro, el credo económico-político de Abascal no es tan decididamente ultracapitalista como el de Milei."No piensan lo mismo", subraya Verstrynge. "Abascal es neoliberal, pero no al extremo de Milei, que en realidad no tiene influencia en España. Porque, en el fondo, Abascal solo es un conservador de lenguaje radical", explica este politólogo, que recuerda que, en esencia, Vox afronta España a través de sus problemas candentes: "La cohesión nacional y la inmigración".A diferencia de Milei y Abascal, Le Pen no encandiló al público, al que se dirigió en francés (Giorgia Meloni lo hizo en español). Aunque el nexo de todos ellos son las políticas en materia de inmigración, su orientación social es otra. Por eso, en este sentido, Verstrynge prefiere calificar a estas fuerzas europeas de "soberanistas" antes que de extrema derecha. Y para ello da cuenta de un chiste que circula en Francia para ilustrar la contradicción: "Yo nunca he votado socialista, o sea, que no voy a votar por Marine Le Pen".Apoyo cerrado a NetanyahuLa presencia de Amichai Chikli, ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, constituyó otro de los focos de atención y vino a confirmar el alineamiento de Vox y, por supuesto, de Milei con la actuación del Estado de Israel. Chikli describió a Pedro Sánchez como "uno de los peores" líderes políticos del mundo y le hizo "responsable" de que haya "más víctimas" en Gaza.Para Paloma Román, el hecho de que Vox y la extrema derecha en general se posicionen "sin ambages" a favor de Israel es debido a que su Gobierno "está presidido por un líder de la derecha más dura, acompañado de otros líderes aún más escorados que Netanyahu". Sin embargo, en este aspecto denota diferencias entre Abascal y Milei.La tensión se extiendeEn la víspera del acto Europa Viva 24, Javier Milei sostuvo un encuentro con los directivos de las principales compañías españolas con inversiones e intereses en Argentina; a saber, los bancos Santander y BBVA, la aerolínea Iberia, la corporación de gestión de autopistas Avertis, la aseguradora Mapfre, la compañía de telecomunicaciones Telefónica, la energética Naturgy, la empresa de distribución alimentaria DIA y la patronal CEOE.La fotografía de grupo que Milei se hizo junto a los empresarios, ninguna mujer entre ellos, también ha dado que hablar. "Lo dice todo de la cúpula empresarial de este país", declara a Sputnik el economista Fernando Luengo, que lamenta que con su presencia se ayude a legitimar una “regresión brutal” en los derechos sociales y laborales de los argentinos.La reunión, que Milei calificó de "fabulosa", también suscitó críticas en el seno del Gobierno de coalición español, en particular desde la jefatura del Ministerio de Trabajo. La titular de la cartera, Yolanda Díaz, recriminó a los empresarios dispensar su atención a un mandatario que "depreda todo", que "defiende" el comercio de órganos humanos y la dictadura argentina" y que "recorta derechos laborales".En general, el empresariado no ha admitido los exabruptos de Milei. No obstante, durante una entrevista concedida a la emisora SER, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lamentó la "búsqueda de culpables", prácticamente estableciendo un paralelismo entre Yolanda Díaz y Javier Milei. "Llevamos años viviendo con señalamientos a empresarios españoles por parte de la radicalidad, que viene de la extrema derecha y de la extrema izquierda", dijo. Al respecto, Díaz expresó en la red X su preocupación por que el jefe de la CEOE no distinga "entre quienes recortan derechos o quienes los ampliamos, entre la democracia del salario mínimo o los que criminalizan la justicia social"."Aunque sueñen con medidas como las de Milei, los empresarios españoles no se atreven a decirlo", estima Verstrynge, consciente de que el riesgo de un deterioro del clima de los negocios es la mejor garantía de que la crisis no escale. "Ni por asomo va a haber una rotura de relaciones", concluye.

