Milei vuelve a subir las tarifas energéticas: "Van a terminar destruyendo el mercado interno"

07.06.2024

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el nuevo esquema de tarifas energéticas diseñado en torno a la quita de subsidios, en línea con el ajuste fiscal desplegado para alcanzar el "déficit cero" de las cuentas públicas. El aumento en el valor de la electricidad llevará a que los usuarios reciban en el mes de julio facturas cuyos montos dupliquen los saldos anteriores.La Secretaría de Energía de la Nación estimó que las medidas dispuestas redundarán en un aumento del 99% para los sectores de bajos ingresos (Nivel 2); del 155,8% para los de ingresos medios (Nivel 3); y del 22,8% para los de ingresos altos (Nivel 1).Tras más de un año de congelamiento del precio mayorista de la electricidad, en junio el valor ascenderá a $57.214 megavatios-hora (unidad de medida utilizada en el mercado mayorista). Según informó el organismo, el monto -equivalente a 62 dólares a tipo de cambio oficial- representa el 80% del valor real de la generación de energía. El resto lo seguirá subsidiando el Estado.Además, el Gobierno anunció que los sectores de menores ingresos recibirán una bonificación del 72% en el precio mayorista de la energía (pagarán $16.000 el MWh), mientras que los de ingresos medios tendrán un descuento del 56% (pagarán $25.200). Hasta mayo, los sectores medios y bajos pagaban menos del 5% del costo real de generación de la energía, según consignaron las autoridades. En el caso de los usuarios más pudientes, estos no tendrán bonificaciones adicionales.Por otra parte, se fijaron nuevos límites al consumo subsidiado. Los hogares de menores ingresos —que hasta ahora no tenían tope— recibirán beneficios hasta 350 KWh por mes. Para los de recursos medios, el techo será de 250 KWh mensuales (antes era de 400). Cualquier consumo por encima de dichos montos acarreará un costo adicional del 356% para los primeros y del 227% para los segundos.El precio de la electricidad está compuesto por 3 segmentos: el costo de generación (administrado por la firma estatal Cammesa), el de transporte y el Valor Agregado de Distribución. El Gobierno dispuso solamente un alza en el primer tramo, mientras aún posterga los dos restantes, a pesar de haber anunciado en abril que implementaría un esquema de aumentos mensuales según la inflación.Si bien la disposición busca disminuir los caudalosos fondos públicos destinados a subsidiar el consumo energético -constituyendo una de las partidas que más inciden en el déficit fiscal que registran las arcas estatales-, el súbito aumento en las facturas impactará en la actividad doméstico, deteriorada tras la drástica caída en el poder adquisitivo de los salarios suscitada en el último semestre.Golpe al consumo"Esto va a destruir el mercado interno. Tengo más del 50% de la fábrica parada: estamos trabajando con el 40% de la capacidad instalada, porque las ventas vienen en caída libre. Si suben las tarifas, la gente no va a tener más plata para comprar nada", dijo a Sputnik Raúl Hutin, empresario textil y secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales.El testimonio del entrevistado halla su correlato en las cifras oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la actividad industrial se desplomó un 21,3% interanual en marzo. En el caso del sector textil, el derrumbe asciende al 25,1%.Hutin precisó que "lo que más nos preocupa es el impacto de los aumentos en los hogares, porque las pequeñas y medianas empresas dependemos del mercado interno. Si las familias no tienen plata, nosotros no podemos vender ni una sola prenda"Consultado por Sputnik, Isaac Rudnik —especialista en consumo y titular del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana— relativizó el impacto de la suba tarifaria: "claramente el efecto de las medidas va a ser diferente en cada rubro productivo, dependiendo del porcentaje de sus ingreso que al costo energético", precisó.Sin embargo, el especialista destacó que "la cuestión energética supone un eje central del gasto del hogar porque es muy difícil reducirla, y por eso es esperable que el consumo caiga aún más después de la implementación de estas políticas.La luz al final del túnelDesde su llegada al poder, el Gobierno de La Libertad Avanza esgrimió un discurso centrado en la idea de que el drástico ajuste fiscal desplegado devendría en una recuperación "en V": es decir, una caída pronunciada tras la cual se tocaría fondo para comenzar un ciclo virtuoso a partir del control de la inflación y del orden de las cuentas públicas.Quien expresó el optimismo del dispositivo oficialista fue el ministro de Economía Luis Caputo, quien afirmó que "lo peor ya pasó, estamos en franca recuperación (...). De hecho, ya hay signos bastante elocuentes de una recuperación". Frente a los empresarios reunidos en el 10° Latam Economic Forum, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que "la velocidad de la recuperación depende más de ustedes", frente a la idea de que "todo cambio tiene que venir del sector público".Consultado sobre las declaraciones del funcionario, Rudnik consideró que "nadie excepto el gobierno está observando que haya una recuperación de este tipo. Si se mantiene la caída del poder adquisitivo, y por ende el desplome del consumo, es difícil que se revierta el derrumbe de las ventas".Por su parte, Hutin apuntó que "claramente aún no hemos tocado fondo, porque el mercado no parece dar las señales necesarias para la reactivación económica. La inversión pública está frenada a cero, lo cual indica que tenemos un motor de recuperación menos con el cual contar".

