Milei señala ser el topo que destruye el Estado desde adentro

Milei señala ser el topo que destruye el Estado desde adentro

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Javier Milei, se vanaglorió de desmantelar el Estado en el ejercicio de su cargo durante una entrevista... 06.06.2024

"¡Amo! Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro", indicó Javier Milei en una entrevista con el canal The Free Press.El líder de La Libertad Avanza señaló que su posición se asemejaba a "estar infiltrado en las filas enemigas" en el marco de un viaje por San Francisco que realizó entre el 27 y el 31 de mayo. El jefe de Estado, que destacó la batalla cultural en la que está embarcado, advirtió que "no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo". "Y una de las cosas que suelo decir es que vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo: algo así como la historia de Terminator. De hecho, Arnold Schwarzenegger es libertario", expresó en alusión al personaje que interpretó el actor estadounidense. En otro tramo de la entrevista, el presidente manifestó su expectativa de que Argentina se convierta "en uno de los cuatro polos de inteligencia artificial del mundo, porque tienes Europa, superregulado y por ende no se puede expandir; a Estados Unidos con una situación absolutamente temerosa, tibia, gris, y a China que no sabes lo que está haciendo". Desde su asunción el 10 de diciembre, el mandatario lleva adelante un severo ajuste del gasto público y una licuación de los ingresos que, si bien le permitió desacelerar la inflación, llevó al país a una recesión, con un significativo impacto en la industria y la construcción.

