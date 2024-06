https://latamnews.lat/20240610/argentina-no-suscribira-el-acuerdo-pandemico-de-la-organizacion-mundial-de-la-salud-1155365995.html

Argentina no suscribirá el acuerdo pandémico de la Organización Mundial de la Salud

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina informó que no suscribirá el Tratado sobre Pandemias propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 10.06.2024, Sputnik Mundo

La decisión adoptada por el Ejecutivo que preside Javier Milei fue comunicada por representantes de la Secretaría de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud que se celebró en Ginebra, Suiza, del 27 de mayo al 1 de junio. El Gobierno argentino asumió que supondría una cesión de soberanía el acuerdo con el que se pretende fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta ante una eventual pandemia, como la del COVID-19. En ese sentido, la actual gestión "no suscribirá ningún acuerdo pandémico que pueda afectar la soberanía nacional", ratificó Adorni. "En Argentina las decisiones las toman los argentinos", puntualizó el portavoz. Consultado nuevamente al respecto, el funcionario destacó que el Gobierno tiene el derecho de tomar sus propias decisiones.La OMS ya ha señalado que el acuerdo sobre pandemias no supone ninguna cesión de soberanía, que no puede imponer ninguna política sanitaria a un Estado, y que tampoco modificará el Reglamento Sanitario Internacional ni asumir competencias en asuntos de esa índole.

