Sheinbaum tiene la oportunidad de impulsar a México y "retomar el liderazgo en América Latina"

La candidata electa a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, tiene la oportunidad de impulsar a la nación para retomar el liderazgo que tuvo en América... 08.06.2024

Asimismo, la experta destaca que, en este sentido, la nación actualmente gobernada por Andrés Manuel López Obrador cuenta con una fortaleza, que es el Servicio Exterior Mexicano (SEM), el cual es esencial para los vínculos que se forjen con otros Estados y defender al país en casos como el ocurrido con la irrupción a la embajada de México en Ecuador.En este sentido, Rocío Méndez Bautista expresa que la próxima mandataria mexicana podrá abrirse camino en los encuentros internacionales, especialmente en aquellos donde participen naciones afines al pensamiento progresista, como Brasil, Chile o Colombia, por ejemplo."Ella puede tener mayor acercamiento y oportunidad de fortalecer los vínculos bilaterales con naciones de posturas comunes, lo que se refleja en los foros globales", indica.Prueba de esta oportunidad fueron las felicitaciones que recibió la abanderada de la coaliación oficialista Sigamos haciendo historia por parte de mandatarios como Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.Las áreas de mayor alcancePara Méndez Bautista, quien también es catedrática en la UNAM, los temas donde Sheinbaum puede ganar mayor alcance y éxito para México versan sobre iniciativas económicas, de infraestructura, programas sociales y de energía, todas en aras de incentivar el desarrollo de Latinoamérica.Asimismo, estima esencial el diálogo para resolver la migración irregular que prevalece en la región.Un rubro más en el que puede tener cabida Sheinbaum son los factores medioambientales debido a la formación de la política en el área de las ciencias y el cuidado del medioambiente, señala la maestra en relaciones internacionales por la UNAM."Se prevé que impulse políticas regionales sobre cambio climático, energías renovables y protección al medioambiente. Será una presidenta activa en la materia", asevera.El tiempo de mujeres en LatinoaméricaSheinbaum será la primera mujer que encabece la presidencia de México, esto después de 200 años de ser una nación independiente. Pero eso no es todo: será la séptima jefa de Estado electa en América Latina.Al respecto, Carbajal expresa que la llegada de la candidata oficialista al Gobierno mexicano es una muestra del avance de las mujeres en la política."Es un mensaje bastante importante de empoderamiento femenino en la región; muestra la ruptura de límites en países tradicionalmente machistas, lo cual permite también que las mujeres nos podamos abrir puertas en muchos ámbitos de la política", especialmente en Latinoamérica, apunta.Sobre esta línea, Méndez Bautista dice que, si bien es un gran paso el triunfo de una mujer en las elecciones presidenciales mexicanas, aún queda mucho por hacer para sus congéneres.Soft power ante la adversidadUno de los retos a enfrentar por la próxima mandataria mexicana es la tensa relación con algunas naciones de América Latina, como Ecuador y Argentina.En este sentido, la maestra en relaciones internacionales precisa que una estrategia para limar asperezas con estos y otros países puede ser el soft power. Sin embargo, en cuestiones como el asalto a la Embajada mexicana en Quito, no vislumbra que las relaciones mejoren pronto."Sheinbaum condenó ampliamente este suceso. En su momento, expresó su indignación ante estas acciones tomadas por el Gobierno de [Daniel] Noboa y defiende fehacientemente la soberanía de México, lo que la coloca como una presidenta de alto liderazgo y que, en definitiva, no tendrá la intención de retractarse sobre la postura" que ha mantenido su país hasta el momento, ahonda.Respcto a Milei, Carbajal concluye que él seguirá en la misma tónica de ataques contra la nueva presidenta de México, así como lo ha hecho con López Obrador."Realmente él se enfrentará a ella más que, por cuestión de género, por diferencias ideológicas, mismas que puede retomar para tener enfrentamientos con otros países", finaliza.

