"No se puede cerrar la frontera aunque se quisiera": AMLO sobre orden de Biden para frenar migración

"No se puede cerrar la frontera aunque se quisiera": AMLO sobre orden de Biden para frenar migración

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la frontera entre su país y Estados Unidos no puede ser cerrada. Sus palabras llegan luego de... 04.06.2024, Sputnik Mundo

Además, el mandatario mexicano rescató que, durante su Gobierno, se han exigido a Washington diversas medidas para ayudar a los migrantes irregulares, por lo que, ante el reporte efectuado por el medio, llamará a su homólogo estadounidense durante este día."Primero, [una petición] es que mantengamos el respeto a las soberanías, la política de buena vecindad y cuidemos nuestra integración económica. En materia de política migratoria de EEUU, cuando menos deben incluirse dos cosas: la regularización de los mexicanos [en ese país], ya que contribuyen al progreso [de la nación] (...). Cualquier candidato de los dos partidos que atienda esa demanda, contará con la simpatía de millones de [connacionales]", expresó.En el segundo apartado, López Obrador hizo hincapié en que Washington debe aportar económicamente para atender las causas de la migración en América Latina."Se puede atender si se dedica un porcentaje menor [de su presupuesto], y hablo del gobierno del partido [político estadounidense] que sea. Destinan más dinero a entregar armas a países en conflicto que y no es posible que otorguen [financiamiento] a las guerras y que su Congreso no lo haga para América Latina y el Caribe, con población que, por necesidad, debe optar por la migración", expuso.El 3 de junio, el NYT expuso que esta medida sería anunciada un día después, durante un acto con alcaldes del estado de Texas. Esta medida, observa The New York Times, "representa la política fronteriza más restrictiva instituida por Biden, o cualquier demócrata en la era moderna, y se hace eco de un esfuerzo del expresidente Donald Trump para bloquear la migración que fue atacado por los propios demócratas en el 2018".A ello se suma la orden ejecutiva desplegada minutos después de la conferencia de prensa de López Obrador, donde Biden avaló la prohibición de asilo a migrantes que crucen sin documentos desde México.Este cambio de postura del actual mandatario estadounidense, quien había hecho campaña en el 2020 criticando duramente las políticas migratorias instauradas por el entonces mandatario Donald Trump, dan cuenta no solo del cambio de opinión del electorado estadounidense con respecto a este tema, que aparece en todas las encuestas como una de sus principales preocupaciones, sino del alarmante momento que atraviesa el mandatario en cuanto a intención de voto de cara a las elecciones de noviembre.

