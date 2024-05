https://latamnews.lat/20240504/el-reporte-sobre-derechos-humanos-realizado-por-eeuu-es-un-instrumento-politico-de-presion-1150229055.html

El reporte sobre Derechos Humanos realizado por EEUU "es un instrumento político de presión"

La reacción de varios países aludidos no se hizo esperar y comenzaron a llover críticas contra EEUU ante una supuesta injerencia, a través del informe, en los asuntos internos de varias naciones mencionadas en el documento que el Departamento de Estado publica cada año desde hace décadas.De acuerdo con el doctor en Historia, maestro y Licenciado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Gámez, el documento emitido por el país norteamericano "más que buscar defender los derechos humanos es un instrumento político de presión". Si bien el documento de la discordia forma parte de los Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos, que son publicaciones anuales sobre las condiciones de los derechos humanos en países y regiones fuera de Estados Unidos, muchos de los países aludidos y expertos consideran que Estados Unidos no tiene la calidad moral para calificar a otros países cuando Washington no respeta, por ejemplo, los derechos del periodista Julian Assange, además del uso de la fuerza policial que se ha ejercido contra estudiantes que se manifiestan en universidades de ese país en apoyo a Palestina.En América Latina, países como México, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia reaccionaron a la publicación estadounidense criticándola y la mayoría de ellos la calificaron de injerencista y de violatoria hacia su soberanía.¿Violación a la soberanía?"Los del Departamento de Estado están hablando de que está gris la situación de derechos humanos en México. La única cosa es pedirle [a la dependencia] que revise sus recomendaciones porque son violatorias de la soberanía de los pueblos. No son nadie para estar extendiendo cartas de buena conducta a países y a pueblos independientes y soberanos", expresó en conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.Días después, un vocero del Departamento de Estado respondió a los señalamientos diciendo que la publicación no constituye una violación del derecho internacional y que el documento se ha publicado durante años."En primer lugar, la publicación del Informe sobre Derechos Humanos no constituye una violación del derecho internacional. Es algo que hemos hecho todos los años que este secretario ha estado en el cargo y casi todos los años anteriores (…) han publicado Informes de Derechos Humanos", dijo en conferencia de prensa Vedant Patel, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, al ser cuestionado sobre los comentarios del presidente mexicano.Pese a las explicaciones del vocero, Gámez considera que el reporte sí representa una crítica a los gobiernos ahí mencionados, por lo que esas administraciones buscan defender su soberanía ante estos señalamientos.Por su parte, López Alvarado asegura que los países que está en desacuerdo con lo que consideran una afrenta a su soberanía deberían responder en conjunto para tener un mayor impacto ante Estados Unidos."La realidad es que tendrían que (responder)de manera conjunta, si algo se tiene que entender es que para enfrentarse a ese cerco mediático y esos propaganda de parte de Estados Unidos se tiene que hacer de manera conjunta", concluye López Alvarado.

