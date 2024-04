https://latamnews.lat/20240425/eeuu-responde-a-amlo-tras-criticas-a-informe-no-es-una-violacion-a-la-legislacion-internacional-1149996232.html

EEUU responde a AMLO tras críticas a informe: "No es una violación a la legislación internacional"

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que un informe de derechos humanos publicado por EEUU viola el derecho... 25.04.2024

Un día después de las acusaciones de AMLO contra Estados Unidos por criticar su relación con el Poder Judicial mexicano, un vocero del Departamento de Estado respondió a los señalamientos diciendo que la publicación no constituye una violación del derecho internacional y que el documento se ha publicado durante años.El portavoz reiteró que el Informe sobre Derechos Humanos publicado esta semana no es una evaluación de Estados Unidos sobre diversas anécdotas, sino una recopilación de aportaciones de fuentes creíbles entre las que se encuentran organizaciones sociales, embajadas y consulados.“Una vez más, lo he dicho varias veces esta semana: el Informe sobre Derechos Humanos no es una evaluación de Estados Unidos sobre estas diversas anécdotas y entradas que aparecen allí. Se trata de una recopilación de entradas realizadas a partir de aportaciones creíbles”, agregó Vedant en conferencia de prensa.El 23 de abril, López Obrador criticó al Gobierno de Estados Unidos por opinar sobre sus problemas con el sistema judicial mexicano, especialmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).El mandatario mexicano nuevamente comentó que Washington realiza acciones "como si fuesen los jueces o el Gobierno del mundo". "Intervienen militarmente a países con gobiernos no sometidos a su [Administración]. Eso es la historia", precisó.De igual manera, López Obrador consideró que, a pesar de los esfuerzos que tuvieron personajes como el expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt para mejorar la vecindad entre las naciones, aún tienden a emitir opiniones sobre cuestiones internas en México."No ha terminado esta política prepotente, injerencista, que todavía se refleja en fallos [como el informe de derechos humanos del Departamento de Estado] que emiten contra los países", expuso.El 22 de abril de 2024, el Departamento de Estado de EEUU publicó su Informe Anual de Derechos Humanos, donde expone que el país latinoamericano frenó las investigaciones y juicios en contra de personas que presuntamente cometieron homicidios, secuestros o extorsiones.

