https://latamnews.lat/20240504/estudiantes-pro-palestina-de-la-universidad-de-columbia-alentados-por-sus-firmes-predecesores-1150235116.html

Estudiantes pro-Palestina de la Universidad de Columbia, alentados por sus firmes predecesores

Estudiantes pro-Palestina de la Universidad de Columbia, alentados por sus firmes predecesores

Sputnik Mundo

A pesar de las detenciones, las amenazas de cancelación de visados e incluso la divulgación de datos personales, los estudiantes de la Universidad de Columbia... 04.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-04T15:02+0000

2024-05-04T15:02+0000

2024-05-04T15:02+0000

internacional

palestina

universidad de columbia

sociedad

seguridad

🌍 oriente medio

eeuu

protestas

manifestación

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/04/1150235428_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_a30dd45bbeba228c2ef9802d8bbe3aaf.jpg

En los últimos días, muchos estudiantes de la Universidad de Columbia han sido detenidos, suspendidos, o están bajo amenaza de deportación, a raíz de las protestas contra la sangrienta guerra de Gaza, que se ha cobrado la vida de más de 34.000 palestinos desde octubre pasado.Choi es una estudiante del segundo año de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Columbia que participa en las protestas pro-Palestina. Decidió no utilizar su nombre real para protegerse, ya que la administración universitaria ha reprimido a los jóvenes manifestantes.Aún no está claro si realmente serán deportados, pero "al salir de la cárcel" tienen que lidiar con el asunto, prosiguió. Algunos de los que han sido detenidos o simplemente sancionados y suspendidos se encuentran en EEUU con visados de estudiante y corren el riesgo de que se los cancelen inmediatamente. De acuerdo con el medio estadounidense New York Times, la toma de Hamilton —o Hinds— Hall fue un "nuevo punto de inflexión" en las dos semanas de manifestaciones en el campus de Columbia. El periódico señaló que los manifestantes llevaron con ellos un microondas, una tetera eléctrica y sacos de dormir y "parecían dispuestos a quedarse un rato". La policía de Nueva York irrumpió en el edificio a última hora del 30 de abril para poner fin a esta protesta liderada por los estudiantes a petición oficial de Shafik. Semejante toma de la sala ya ha tenido precedentes en la historia de la Universidad de Columbia. Los jóvenes siguieron los pasos de los manifestantes contra el apartheid en 1985, así como los que se opusieron a la guerra de Vietnam en 1968."Nos motiva la historia de la ocupación de 1985 de la que hablan muchos estudiantes y a la que se remontan muchos medios, una historia de ocupación de la misma sala en 1968, que fue contra la guerra de Vietnam y la gentrificación de Harlem, donde se encuentra [la Universidad de] Columbia. Pero también hubo otra ocupación en 1985, y fue por estudiantes que se organizaban en una coalición con el mismo nombre que usamos hoy, que es Columbia University Apartheid Divest (CUAD). Y fue por el apartheid sudafricano", recordó.Tres antiguos líderes estudiantiles de la década de los ochenta en la Universidad de Columbia —Omar Barghouti, Tanaquil Jones y Barbara Ransby— aplaudieron "el coraje y la convicción de los activistas estudiantiles de solidaridad con Palestina en el ojo del huracán" en el artículo del medio The Guardian. Coincidieron en "la rectitud de la demanda" de los manifestantes pro-Palestina que, insistieron, consiste en el fin de la "genocida guerra de Israel contra 2,3 millones de palestinos de Gaza y de la complicidad del Gobierno y las instituciones estadounidenses en su apartheid y limpieza étnica en Gaza".Choi echó por tierra las suposiciones de las autoridades neoyorquinas, así como de medios estadounidenses, de que las protestas han sido dirigidas por algunos "agitadores externos". Hizo hincapié en que el movimiento es popular, y señaló que las detenciones y la represión en curso por parte de las autoridades universitarias solo sirven para fortalecerlo.A diferencia de sus predecesores en 1968 y 1985, los estudiantes de la Universidad de Columbia tienen que lidiar con software de reconocimiento facial y doxing que ha llevado a algunos de ellos a ocultar su identidad y llevar máscaras para evitar represalias. El doxing consiste en la recopilación y publicación de información personal sobre una persona o un grupo entero sin su consentimiento con el fin de perjudicar su carrera pública y profesional.No obstante, varios de los activistas consideran que ser doxed por Palestina es un honor. De acuerdo con Choi, los estudiantes de la Universidad de Columbia lo experimentan desde octubre, Recordó que la Universidad de Harvard fue la primera en tener el camión de doxing, "en el que los sionistas pagan un camión que dice el nombre completo del estudiante y crea un sitio web con su nombre y apellido".Choi no duda que, a pesar de que la mayoría de los estudiantes abandonan el campus por la temporada estival, la lucha continuará sin tregua y puede que tome un segundo aire en la segunda mitad de 2024.El 1 de mayo, más de 100 personas fueron detenidas durante una operación en la Universidad de Columbia, donde comenzaron las protestas y acampadas por la guerra entre Israel y Hamás. Las protestas se intensificaron después de que EEUU aprobara un nuevo paquete de ayuda a Israel.El 7 de octubre, un ataque coordinado por el movimiento palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 34.600 palestinos muertos y unos 77.800 heridos.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

https://latamnews.lat/20240503/soros-usaria-las-protestas-pro-palestina-en-eeuu-como-instrumento-de-lucha-politica-contra-trump-1150185648.html

https://latamnews.lat/20240503/mas-de-2200-personas-detenidas-en-estados-unidos-en-protestas-pro-palestina--video-1150209875.html

https://latamnews.lat/20240503/la-policia-de-paris-dispersa-una-protesta------pro-palestina-en-la-universidad-sciences-po-1150210215.html

https://latamnews.lat/20240504/unam-el-campamento-pro-palestina-se-respetara-solo-si-se-procuran-los-derechos-de-los-demas-1150226066.html

palestina

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

palestina, universidad de columbia, sociedad, seguridad, 🌍 oriente medio, eeuu, protestas, manifestación