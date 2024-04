https://latamnews.lat/20240430/eeuu-acusa-a-cinco-batallones-de-israel-de-cometer-abusos-a-los-ddhh-de-los-palestinos-1150108041.html

EEUU acusa a cinco batallones de Israel de cometer abusos a los DDHH de los palestinos

EEUU acusa a cinco batallones de Israel de cometer abusos a los DDHH de los palestinos

Sputnik Mundo

Cinco batallones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cometieron presuntas violaciones a los derechos humanos en la Cisjordania ocupada antes del ataque... 30.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-30T00:03+0000

2024-04-30T00:03+0000

2024-04-30T00:03+0000

📰 conflicto palestino-israelí

eeuu

israel

cisjordania

franja de gaza

palestina

defensa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/1d/1150111386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48cc3e273e78405845b8f4f89645184f.jpg

A decir del portavoz adjunto del Departamento de Estado del país norteamericano, Vedant Patel, cuatro de los regimientos investigados tomaron medidas para "remediar" la situación, por lo que no serán objeto de ninguna sanción por parte de Washington. No obstante, un quinto batallón continúa bajo observación y Estados Unidos no ha tomado ninguna decisión al respecto, precisó el vocero, agregando que el Gobierno de Benjamin Netanyahu entregó información adicional que Washington continúa "revisando" antes de tomar "una decisión final". De acuerdo con diversos medios de comunicación, la Administración Biden está evaluando sanciones contra la unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Netzah Yehuda.El 18 de abril, el portal ProPublica informó que, desde diciembre pasado, un panel de expertos del Departamento de Estado recomendó al secretario de Estado, Antony Blinken, que descalificara a múltiples unidades militares y policiales israelíes para recibir ayuda estadounidense tras examinar las denuncias de que habían cometido graves abusos contra los derechos humanos.Según el medio, la mayoría de los incidentes analizados por ese panel tuvieron lugar en Cisjordania y se produjeron antes del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre. De acuerdo con el reporte del medio especializado en investigaciones de abusos de poder, los incidentes incluyen informes de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía de Fronteras israelí; un incidente en el que un batallón amordazó y esposó a un anciano palestino-estadounidense que luego fue hallado muerto en la calle; y una denuncia de que los interrogadores torturaron y violaron a un adolescente que había sido acusado de lanzar piedras y cócteles molotov. Las recomendaciones de actuación contra las unidades israelíes se enviaron a Blinken en diciembre, según una persona familiarizada con el memorándum, dijo el medio.En tanto, el portal Axios –que cita a tres fuentes del Gobierno– aseguró que, en los próximos días, Blinken anunciará sanciones contra el batallón en cuestión por graves violaciones a los derechos humanos en Cisjordania ocupada.En concreto, las autoridades estadounidenses estarían considerando aplicar la Ley Leahy, que prohíbe a Estados Unidos enviar ayuda militar y financiera a unidades militares implicadas en violaciones de derechos humanos. De aplicarse, esta sería la primera vez que Washington impondría sanciones contra las fuerzas militares israelíes.

https://latamnews.lat/20240427/un-parteaguas-las-implicaciones-de-las-posibles-sanciones-de-eeuu-a-israel-divide-a-los-expertos-1150042134.html

https://latamnews.lat/20231116/estados-unidos-diario-envia-a-israel-municiones-y-misiles-silenciosamente-1145758968.html

eeuu

israel

cisjordania

franja de gaza

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, eeuu, israel, cisjordania, franja de gaza, palestina