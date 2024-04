https://latamnews.lat/20240422/actitud-agresiva-hacia-los-palestinos-asi-es-el-batallon-israeli-que-seria-sancionado-por-eeuu-1149929582.html

"Actitud agresiva hacia los palestinos": así es el batallón israelí que sería sancionado por EEUU

22.04.2024

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) trasladaron a este batallón —formado en su mayoría por ultraortodoxos y sionistas de línea dura— fuera de Cisjordania y lejos del contacto con los palestinos a finales de 2022, pero no se tomaron medidas para castigar a los miembros sospechosos de abusos contra los derechos humanos. En tanto, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha dicho que Netzah Yehuda ha sido utilizada "para desmantelar las brigadas de Hamás en Gaza" tras la escalada del pasado otoño.Y es que Netzah Yehuda es una unidad distinta dentro de las Fuerzas Armadas israelíes, ya que está formada casi en su totalidad por sionistas radicales, dijo a Sputnik Simon Tsipis, experto en relaciones internacionales con sede en Tel Aviv. Este comportamiento agresivo, dice, se deriva de la "perspectiva sionista" de sus combatientes de que todos los palestinos son "enemigos directos". "Un golpe al sionismo"En cuanto a los planes de sanciones de la Administración Biden a esta unidad israelí, "se trata de un intento de matar dos pájaros de un tiro", opina Tsipas. En primer lugar, las sanciones están diseñadas "para crear la apariencia de que se castiga a Israel", con Biden y los demócratas buscando desesperadamente recuperar "al menos parte del voto árabe y musulmán" en las próximas elecciones en medio de la caída del presidente en las encuestas, consideró. Las restricciones, sin embargo, no pretenden debilitar las capacidades militares de Israel en general, subrayó Tsipis, sugiriendo que la decisión de apuntar a Netzah Yehuda es señal del descontento de los demócratas con la coalición de derecha religiosa de Netanyahu.¿Qué lado de Israel se debilitaría?Eso no quiere decir que las sanciones no vayan a tener un impacto práctico, añadió Tsipis, señalando las "profundísimas" divisiones dentro de Israel entre partidarios y detractores del Gobierno de Netanyahu, que según él son ahora tan graves que Israel, en cierto sentido, ya ni siquiera puede caracterizarse como un Estado integral. Según él, las fuerzas de la oposición israelí aplaudirían las sanciones de Washington a Netzah Yehuda. También simbólicamente, las restricciones son significativas, dice Tsipis, porque la ideología sionista está en el corazón de la estatalidad israelí, lo que en cierto modo convierte a las sanciones en un golpe contra los cimientos ideológicos del país hebreo. "No creo que Israel pueda tomar ninguna medida de represalia. Aunque lo deseara fervientemente, Israel no tiene ahora absolutamente ninguna palanca de presión contra los demócratas mientras permanezcan en el poder. Será otra historia si pierden el poder tras las elecciones de otoño", concluye Tsipis.

