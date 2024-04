https://latamnews.lat/20240421/israel-estaria-arrastrando-a-eeuu-al-basurero-de-la-historia-1149896534.html

Israel estaría arrastrando a EEUU "al basurero de la historia"

El pasado 18 de abril, Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU la concesión a Palestina de la condición de miembro de pleno derecho de la ONU... 21.04.2024, Sputnik Mundo

Estados Unidos ha sido el más firme defensor de Israel en la ONU y vetó previamente tres resoluciones de alto el fuego en la Franja de Gaza antes de permitir finalmente que se aprobara una cuarta en una votación celebrada el mes pasado en la que Washington se abstuvo.Anteriormente, Israel golpeó a Irán en respuesta al ataque de este país la semana pasada, que fue a su vez una respuesta al ataque israelí al consulado iraní en Damasco a principios de mes. El ataque, calificado de menor por ambas partes, se produjo después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que Israel no respondería hasta después de la Pascua judía, que se celebra del 22 al 30 de abril.La aparente insistencia de Israel en lanzar una guerra regional en Oriente Medio está arrastrando a Estados Unidos con ella "al basurero de la historia", y los legisladores estadounidenses parecen dispuestos a ver cómo sucede, dijo el periodista Esteban Carrillo, jefe de noticias del medio The Cradle, en entrevista con el programa Political Misfits de Sputnik International.Al hablar del reciente voto de EEUU contra la creación del Estado palestino en la ONU, Carrillo explicó que va en contra de los propios intereses estadounidenses.Las tensiones entre Irán e Israel parecen haberse enfriado un poco después de que el ataque israelí fuera tan leve. Se oyeron explosiones cerca de una base iraní en las afueras de Isfahan, pero Irán afirmó que no hubo daños ni heridos. También se frustró un segundo ataque contra la ciudad de Tabriz.El ataque, que según Irán procedía de su propio territorio, parecía diseñado para que Israel no pareciera "tan débil como es", explicó Carrillo. "Después de seis meses de arrasar Gaza y matar a decenas de miles de palestinos, no han conseguido ni un solo objetivo estratégico contra Hamás".Sin embargo, el pequeño alcance del ataque también parecía diseñado para permitir a Israel "hacerse el duro" sin encender un conflicto mayor."La respuesta de Irán sobre el ataque [del viernes por la mañana] se resume esencialmente en '¿qué ataque? ¿Qué ha pasado? Nuestras defensas aéreas lo han derribado todo", dijo Carrillo.Pero eso no significa que Israel esté acabado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sigue decidido a mantener la guerra para protegerse de los desafíos políticos y legales a los que se enfrenta."Al gobierno israelí actualmente no le veo salida. De la noche a la mañana tomaron represalias de tan poca monta contra Irán. Eso no significa que no vayan a intentar hacer algo en Líbano, y eso no significa en absoluto que no vayan a intentar hacer algo en Gaza", dijo Carrillo, señalando informes de que EEUU está ahora involucrado en un plan israelí para invadir la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde aproximadamente 1.5 millones de palestinos huyeron a después de ser desplazados por la fuerza por Israel tras el inicio de la ofensiva militar en el enclave palestinos el pasado 7 de octubre.

