https://latamnews.lat/20240416/la-falta-de-confianza-es-muy-clara-netanyahu-gallant-y-gantz-no-confian-el-uno-en-el-otro-1149788752.html

"La falta de confianza es muy clara": Netanyahu, Gallant y Gantz se excluyen el uno al otro

"La falta de confianza es muy clara": Netanyahu, Gallant y Gantz se excluyen el uno al otro

Sputnik Mundo

Tras medio año de haberle declarado la guerra al movimiento palestino Hamás, los tres altos funcionarios del gabinete de guerra de Israel están profundamente... 16.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-16T21:25+0000

2024-04-16T21:25+0000

2024-04-16T21:41+0000

internacional

israel

benjamín netanyahu

benny gantz

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/10/1149790957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e6fff22ca3d29a4b9c21293b4ce67b2.jpg

Según un artículo publicado por el medio estadounidense The Wall Street Journal, los antaños rencores y las discusiones sobre cómo combatir a Hamás han deteriorado las relaciones entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el exjefe del Ejército israelí, Benny Gantz. La nota, que cita a funcionarios familiarizados con el tema y a expertos en Defensa, sostiene que los tres hombres no consiguen llegar a un acuerdo sobre los temas más relevantes de la guerra: cómo lanzar una ofensiva militar decisiva; liberar a los rehenes israelíes y gobernar el enclave palestino de posguerra. Así, se lee en el texto, Netanyahu se empeña cada vez más en intentar dirigir la guerra en la Franja de Gaza por sí solo. A decir de funcionarios israelíes, el primer ministro no ha informado a Gallant y Gantz sobre decisiones clave y, en un esfuerzo por ganar control sobre el suministro de alimentos y ayuda a Gaza, ha considerado nombrar a un funcionario de ayuda humanitaria que le reporte directamente, pasando por alto al ministro de Defensa. "Es muy difícil para el primer ministro obligar al Ejército a hacer lo que quiere si el ministro de Defensa no está alineado con él", dijo al WSJ el fundador del grupo de expertos Foro de Seguridad y Defensa de Israel, Amir Avivi. "Esta falta de alineación está haciendo que las cosas para Netanyahu sean muy, muy difíciles".En cuanto a Gallant y Gantz, indica el medio, se dice que ambos están tratando de excluir al primer ministro de las decisiones, pese a que apenas se dirigieron la palabra durante más de una década, antes de unirse al gabinete de guerra. Gantz, además, ha expresado anteriormente su deseo de derrocar a Netanyahu y, a principios de este mes, llamó a adelantar las elecciones a septiembre, luego de que decenas de miles de personas se manifestaron contra el manejo de la guerra por parte del primer ministro. Según el WSJ, se trata de una señal de que las bases del exjefe del Ejército israelí se sienten frustradas con su papel en el actual Gobierno. Gallant, en tanto, es considerado el más agresivo de los tres, además de que, al inicio de la guerra, abogó por lanzar un "ataque preventivo" contra el aliado libanés de Irán, Hizbulá, aunque también es el más ansioso por alinearse con Washington, indica el artículo. Con todo, los tres altos funcionarios deben decidir ahora cómo responderá el país hebreo al primer ataque directo de Irán contra territorio israelí, en respuesta al bombardeo de Israel contra la Embajada iraní en Damasco, que se cobró la vida de varias personas, entre ellas el alto funcionario de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohamad Reza Zahedi. Sin embargo, la lucha de poder entre Netanyahu, Gallant y Gantz podría repercutir en la posibilidad de que el conflicto en Gaza se convierta en una lucha regional, transformando el orden geopolítico en Oriente Medio y moldeando las relaciones de Israel con Estados Unidos durante las próximas décadas.

https://latamnews.lat/20240305/el-gabinete-de-guerra-israeli-enfrentaria-problemas-internos-por-el-poder-1148742236.html

https://latamnews.lat/20240408/el-curioso-caso-de-benjamin-netanyahu-crecen-las-criticas-al-lider-israeli-dentro-y-fuera-del-pais-1149590367.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, benjamín netanyahu, benny gantz