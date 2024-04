https://latamnews.lat/20240414/israel-asegura-que-respondera-al-ataque-irani-en-el-momento-adecuado-1149740491.html

Israel asegura que responderá al ataque iraní en el momento adecuado

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Israel creará una coalición regional contra la amenaza iraní y responderá al ataque en el momento oportuno y de la manera adecuada, declaró... 14.04.2024, Sputnik Mundo

El ministro subrayó que "el incidente no ha terminado" y que el sistema de cooperación y disuasión regional debe reforzarse "ahora mismo". Netanyahu habría suspendido mejor ataque de represalia contra Irán tras hablar con BidenEl presidente estadounidense, Joe Biden, disuadió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de dar luz verde a un ataque de represalia inmediato contra Irán después de que lanzara alrededor de 300 drones y misiles contra Israel, informó el diario The New York Times.Según el informe, varios miembros del gabinete de guerra de Israel se habían mostrado partidarios de lanzar un ataque de respuesta, pero la falta de daños graves causados por Irán, además de la conversación de Netanyahu con Biden, hicieron que se suspendiera, según el periódico estadounidense.Los ataques de Teherán se lanzaron después de un presunto ataque aéreo israelí contra el edificio del Consulado iraní en la capital siria de Damasco el 1 de abril, en el que murieron varios comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidos dos generales.El 13 de abril, Irán disparó una oleada de alrededor de 300 proyectiles desde su territorio hacia Israel, incluidos 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos, activando sirenas de ataque aéreo en todo el país. El Ejército israelí dijo que el 99% de los proyectiles habían sido interceptados por las defensas aéreas israelíes y de los países aliados. Según el país persa, fue un acto de legítima defensa.Numerosos países condenaron el ataque de Irán a Israel e instaron a las partes a actuar con moderación para evitar una escalada en Oriente Medio.El 14 de abril, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán dio por finalizada su operación Verdadera Promesa contra Israel y anunció que no tiene la intención de continuarla, pero advirtió al mismo tiempo al Estado hebreo que, si intenta una acción en suelo iraní o contra instalaciones iraníes en Siria u otro país, la próxima respuesta va a ser aún más contundente.

