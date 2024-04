https://latamnews.lat/20240425/amlo-asegura-que-eeuu-no-son-nadie-para-estar-extendiendo-cartas-de-buena-conducta-1150007609.html

AMLO asegura que EEUU "no son nadie para estar extendiendo cartas de buena conducta"

AMLO asegura que EEUU "no son nadie para estar extendiendo cartas de buena conducta"

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió nuevamente contra Estados Unidos, especialmente hacia el Departamento de Estado, por... 25.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-25T15:33+0000

2024-04-25T15:33+0000

2024-04-25T15:37+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

méxico

eeuu

amlo

washington

departamento de estado (eeuu)

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

derechos humanos

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/19/1150004899_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_fe3c23cc6e914b81af38657cdb48108c.jpg

El mandatario mexicano agregó que si bien estas acciones las realizan desde hace décadas, deben eliminarlas. "Ellos dicen 'lo hacemos desde 1977'. ¡Pues ya quítenlo! Es obsoleto", refirió.Además, el jefe de Estado mexicano puntualizó que Washington no ayuda a las naciones y, cuando lo hace, es en el sector militar."¿A nosotros en qué nos ha ayudado? No nos han dado y no hemos pedido ni un dólar; no creo que hayan ayudado a ningún otro pueblo. Nada más es para propósitos militares, pero para propósitos humanitarios, no. Hemos estado insistiendo que destinen recursos para pueblos pobres de América Latina y el Caribe para enfrentar el fenómeno migratorio, porque no salen por gusto, sino por necesidad; no han aprobado nada, pero cuando se trata de mandar dinero a Gaza o a Ucrania, ahí sí se ponen de acuerdo en el Congreso y [otorgan] miles de millones de dólares", acusó.Posteriormente, López Obrador subrayó que el Departamento estadounidense, encabezado por Antony Blinken, miente acerca de la situación de seguridad y protección a los derechos humanos en México.Posteriormente, el presidente mexicano reiteró que EEUU no puede ser juez del mundo porque es el país que vende más armas a nivel mundial. "Son armas de destrucción que llevan a la pérdida de vidas humanas, de gente inocente. Se necesita ser caradura para, después de aprobar esa política, todavía querer actuar como jueces en materia de derechos humanos. Es gravísimo", dijo.El 22 de abril de 2024, el Departamento de Estado de EEUU publicó su Informe Anual de Derechos Humanos, donde expone que el país latinoamericano frenó las investigaciones y juicios en contra de personas que presuntamente cometieron homicidios, secuestros o extorsiones.Al día siguiente, el presidente de México respondió a Washington, exigiendo que la nación norteamericana respete la soberanía del territorio mexicano.Ante ello, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, declaró que ese informe no constituye una violación del derecho internacional.Mientras tanto, López Obrador sostiene una tensa relación con el poder judicial mexicano por diversos temas, entre ellos, críticas por parte de los ministros del organismo, así como rechazo a proyectos emblema de su Administración, como la ley federal de la industria eléctrica.

https://latamnews.lat/20240422/no-les-permitiremos-absorbernos-amlo-lanza-advertencia-a-eeuu-1149925505.html

https://latamnews.lat/20240424/amlo-asegura-que-eeuu-viola-flagrantemente-el-derecho-internacional-al-hablar-de-la-corte-mexicana-1149977939.html

méxico

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, méxico, eeuu, amlo, washington, departamento de estado (eeuu), suprema corte de justicia de la nación (méxico), derechos humanos