"Se quedaron paralizados": líderes europeos voltean a ver a Trump ante actuaciones de Biden

Según el artículo, todo comenzó con los tropiezos del demócrata de 81 años durante el debate presidencial del mes pasado, cuando fue incapaz de refutar a su rival en la carrera rumbo a la Casa Blanca, desatando una ola de críticas entre los demócratas. Luego, el medio señaló el último error de Biden, ocurrido el 11 de julio durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Washington, cuando el jefe de Estado del país norteamericano presentó al líder ucraniano Volodímir Zelenski como "presidente Putin", tras insistir que está en condiciones para reelegirse y asegurar que es el único candidato capaz de vencer a Donald Trump. Según la declaración de una fuente a Politico, los "líderes europeos se quedaron paralizados en el escenario, aunque hicieron lo posible por seguir sonriendo y aplaudiendo. Nadie lo mencionó después con el equipo de Biden". Sin embargo, los acercamientos con el equipo de Trump desde Europa no son nuevos. Incluso, el rotativo citó a un diplomático europeo de alto rango en Washington, que aseguró que sus colegas llevan meses tratando de contactar a quienes probablemente se unirán al equipo de Trump. Cuestionado por las posibles presiones en su país para no acercarse a Trump por su "imagen polarizadora", otro diplomático respondió que: "No. Estaríamos incumpliendo nuestro deber si no intentáramos construir conexiones con su gente ahora". Mientras que otra fuente declaró que el acercamiento con el virtual candidato republicano lleva más de un año. Tras el desastroso papel de Biden en el debate, varios miembros y legisladores del Partido Demócrata le han pedido que no acepte la nominación presidencial por su avanzada edad. Los reportes de la prensa norteamericana también indican que hay incertidumbre y malestar al interior del partido por las dudas que genera Biden sobre su candidatura. Apenas un día antes del error de Biden en la cumbre de la OTAN, el senador demócrata estadounidense Peter Welch pidió al jefe de Estado que se retire de la carrera presidencial "por el bien del país".

