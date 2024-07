https://latamnews.lat/20240712/intensa-sensacion-de-malestar-preocupaciones-por-el-estado-de-biden-empanan-la-cumbre-de-la-otan-1156105795.html

"Intensa sensación de malestar": preocupaciones por el estado de Biden empañan la cumbre de la OTAN

"Intensa sensación de malestar": preocupaciones por el estado de Biden empañan la cumbre de la OTAN

La cumbre por los 75 años de la Organización del Tratado Norte (OTAN) se vio ensombrecida por las preocupaciones que generó la salud del presidente de Estados... 12.07.2024

El mandatario lideró la cumbre de la OTAN en Washington con las dudas sobre su capacidad para gobernar a cuestas, tras su polémico desempeño en el primer debate presidencial, por lo que esa situación y algunos dislates durante sus intervenciones se llevaron mucha de la atención de la reunión internacional.De acuerdo con un artículo de Financial Times, los aliados occidentales más próximos a Joe Biden saldrán de Washington inseguros sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN más allá de enero, pues dudan que pueda derrotar al expresidente Donald Trump en la elección presidencial de noviembre.De acuerdo con el Financial Times, gran parte de las conversaciones a lo largo de la semana, ya sea fuera en el centro de convenciones, en recepciones formales por toda la capital estadounidense o en reuniones a deshora en bares y embajadas, se centraron en cómo había actuado Biden en la cumbre y qué le depararía el futuro.El hecho que encendió aún más las alarmas en torno a las capacidades de Biden para continuar gobernando fue cuando el 11 de julio durante un acto oficial, el actual presidente de Estados Unidos se refirió por error al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como el presidente ruso, Vladímir Putin."Ahora quiero ceder la palabra al Presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación, señoras y señores, el presidente Putin", dijo Biden, antes de añadir rápidamente: "El presidente Putin, va a vencer al presidente Putin, el presidente Zelenski".Aunque se recompuso rápidamente, el error fue replicado en todo internet y redes sociales y no hizo mas que avivar el ambiente de tensión, de dudas y de preocupación en torno a la salud mental del aspirante presidencial demócrata.Viktor Orbán, el primer ministro húngaro dijo a otros líderes en una cena formal en la Casa Blanca el 10 de julio que los aliados de la OTAN que seguían pensando que Biden podía ganar "eran como gente en el Titanic tocando violines mientras el barco se hundía", según personas informadas de sus comentarios privados, consultadas por Financial Times.En general, destaca el diario, los aliados de la OTAN se han abstenido asiduamente de cualquier comentario público relacionado con la salud de Biden por temor a interferir en las elecciones de noviembre.Pero el silencio, agrega el Financial Times, desvela el agudo nerviosismo de los aliados europeos ante las elecciones, dadas las declaradas posiciones contrarias a la OTAN de Trump y la importancia de las promesas de seguridad estadounidenses para las capitales europeas.Donald Trump —un crítico de la OTAN y del apoyo multimillonario que brinda esa organización a Ucrania— ha dicho en diversas ocasiones que podría cortar el flujo de dinero desde Washington hacia esa organización y ha criticado a los miembros que son morosos con sus cuotas.El 10 de julio, el expresidente de Estados Unidos dijo que probablemente hoy no existiría la OTAN si él no hubiera animado a otros Estados miembros a aumentar sus contribuciones económicas, ya que muchos de esos países eran 'morosos'.En febrero, Trump hizo declaraciones controversiales en torno a la OTAN y los pagos de los países miembros, pues advirtió a los aliados de la Alianza que "alentaría" a Rusia "a hacer lo que quisiera" con los países que son "morosos".

