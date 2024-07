https://latamnews.lat/20240711/otro-error-de-biden-ahora-confunde-a-zelenski-con-putin-en-la-cumbre-de-la-otan-1156082796.html

Otro error de Biden: ahora confunde a Zelenski con Putin en la cumbre de la OTAN

El presidente estadounidense Joe Biden confundió al dirigente ucraniano Volodímir Zelenski con el presidente ruso Vladímir Putin, durante la cumbre que celebra... 11.07.2024, Sputnik Mundo

En momentos en que es cuestionado por su avanzada edad (81) y sus capacidades físicas para un segundo mandato, Biden cometió una pifia más ante los líderes de la Alianza atlántica: al presentar al líder ucraniano, lo confundió. Segundos después, el mandatario estadounidense corrigió su error y aclaró que se estaba dirigiendo a Zelenski, pero comentó que ha estado tan enfocado en el tema del conflicto ucraniano que acabó por confundirse. No es la primera vez que Biden confunde cuando habla de conflictos geopolíticos o jefes de Estado. En marzo pasado, afirmó que el Ejército de Estados Unidos nunca debió haberse metido en Ucrania, cuando en realidad se refería a Irak y Afganistán. También confundió al presidente de Egipto, Abdelfatá Sisi, con el de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando habló en febrero sobre el paso de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza a través del país africano.Una encuesta realizada este 11 de julio por The Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que el 85% de los electores estadounidenses considera que Biden es demasiado mayor para ocupar otro periodo al frente de la Casa Blanca. La misma encuesta arrojó que el índice de desaprobación ciudadana de la gestión de Biden es del 57%, a solo cuatro meses de las elecciones en las que podría competir contra el republicano Donald Trump. Varios miembros y legisladores del Partido Demócrata han pedido al presidente Biden que no acepte la nominación presencial por su avanzada edad, luego del desastroso papel que hizo el mandatario frente a Trump en el primer debate rumbo a los comicios presidenciales. Los reportes de la prensa norteamericana también indican que hay incertidumbre y malestar al interior del partido por las dudas que genera Biden sobre su candidatura. Apenas un día antes del error de Biden en la cumbre de la OTAN, el senador demócrata estadounidense Peter Welch pidió al jefe de Estado que se retire de la carrera presidencial "por el bien del país".

