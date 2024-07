https://latamnews.lat/20240711/otro-legislador-de-eeuu-pide-a-biden-que-renuncie-a-la-reeleccion-por-el-bien-del-pais-1156059000.html

Otro legislador de EEUU pide a Biden que renuncie a la reelección "por el bien del país"

Otro legislador de EEUU pide a Biden que renuncie a la reelección "por el bien del país"

El senador demócrata estadounidense Peter Welch se sumó a las varias voces de su partido que han pedido al presidente Joe Biden que se retire de la carrera... 11.07.2024

A pesar de que Biden ha dicho que no se bajará de la contienda por la Casa Blanca, al interior del Partido Demócrata siguen circulando las críticas por esa decisión, en medio de varias encuestas que otorgan una mayor ventaja a Trump entre el electorado estadounidense. Este 10 de julio, el medio Axios informó de que el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, está abierto a la idea de abandonar el apoyo a la candidatura de reelección de Biden y respaldar en su lugar a un nuevo candidato. Además, la llamada de Welch parece reflejar un sentimiento negativo creciente entre algunos demócratas respecto a la edad de Biden y sus recientes actuaciones. Son varios ya los reportes de medios locales que indican un claro malestar entre los demócratas, desde legisladores y militantes hasta los donadores y recaudadores de fondos. Incluso el actor George Clooney consideró que el presidente no debe aceptar la nominación presidencial, ya que "no puede ganar es la lucha contra el tiempo". El pasado 2 de julio, el legislador por Texas, Lloyd Doggett, se convirtió en el primer demócrata en funciones en pedir a Joe Biden que se retire de la carrera presidencial "A diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, no con él mismo. Tengo la esperanza de que tomará la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Respetuosamente le pido que lo haga", dijo Doggett en un comunicado.Según medios como Politico, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, transmitirá pronto a Biden las preocupaciones de sus colegas. Además, la expresidenta de ese órgano legislativo, Nancy Pelosi, habría recibido comentarios de demócratas que no quieren a Biden como candidato por temor a una victoria electoral de Donald Trump en noviembre, según los reportes. El 7 de julio, Biden envió una carta a los legisladores demócratas para asegurarles que está "firmemente comprometido" a seguir en la carrera presidencial a pesar de su pobre actuación en el primer debate presidencial del mes pasado, donde se mostró confuso y no pudo terminar varias frases.

