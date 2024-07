https://latamnews.lat/20240710/desesperacion-y-rabia-los-democratas-se-resignan-a-la-negativa-de-biden-a-renunciar-1156051362.html

"Desesperación y rabia": los demócratas se resignan a la negativa de Biden a renunciar

En la reciente reunión que tuvo con legisladores, donantes, altos dirigentes y militantes demócratas, el mandatario estadounidense dejó claro que no se retirará de la contienda a pesar de su desastrosa actuación en el primer debate del pasado 27 de junio.Según reportaron diversos medios locales, Biden y su equipo emprendieron una campaña desesperada –en medios de comunicación y tras bastidores– para recuperar el apoyo de algunos demócratas en el Congreso y otros ámbitos. "En la medida en que lo han conseguido, no han hecho sino ahondar en la agonía que aflige a muchos demócratas desde la catastrófica actuación del presidente en un debate contra Trump hace casi dos semanas", advierte Financial Times.Según el diario, después del debate muchos detractores de Biden se consolaron pensando que el presidente y su equipo pronto se rendirían, empujados por los resultados negativos en los sondeos. Y es que más de 70% de los estadounidenses considera que el estado mental de Biden no es apto para un segundo mandato, según un sondeo realizado por la cadena CBS News después del debate."No se trata solo de si el presidente está en condiciones de trabajar o de presentarse [a una reelección]. El temor entre todas las personas con las que hablo es que la intransigencia de Biden arrastre carreras reñidas en la Cámara de Representantes y el Senado y ponga en peligro la propia democracia", dijo al medio Gideon Stein, empresario y destacado donante demócrata.Otro destacado donante acusó a Biden y a su equipo de "jugar a la ruleta rusa con el mundo en juego", mientras que un antiguo alto cargo del Comité Nacional Demócrata describió el comportamiento del presidente como el de "un rey loco", afirma Financial Times. De acuerdo con el periódico, el ambiente dentro del Partido Demócrata es tan negativo que incluso existe entre algunos la preocupación por ser acusados de encubrimiento para ocultar a la opinión pública el alcance del declive de Biden.Según el medio, un momento importante para el mandatario y sus aspiraciones tendrá lugar este 11 de julio, al final de la cumbre de la OTAN de esta semana en Washington, cuando Biden participe en lo que la Casa Blanca ha llamado "una gran conferencia de prensa". Biden se enfrentará a los reporteros sin la seguridad de un teleprompter: "otra prueba de fuego de su idoneidad para el cargo", dice el diario.

