Los donantes apoyarían a otros candidatos que no son Biden: "Intentan salvar la Cámara o el Senado"

El portal especializado en política conversó con diferentes recaudadores de fondos y donantes, quienes dijeron que no confían en que el presidente Joe Biden triunfe sobre Donald Trump en los comicios de noviembre próximo. Por ello, comentaron, están pensando dónde será mejor invertir su dinero. "Los acontecimientos de los últimos días [el mal desempeño de Biden en el debate] han puesto en riesgo a los demócratas de la Cámara y el Senado, y lo sentimos en todo el país", aseguró un donante demócrata de Nueva York bajo condición de anonimato. Y es que aunque varias encuestas señalan que Biden tiene una ligera desventaja sobre Trump, el mandatario ha dicho que no se bajará de la carrera presidencial e insiste en que es la figura política más fuerte de su partido para ganar la elección. Más de 70% de los estadounidenses considera que el estado mental de Biden no es apto para un segundo mandato, según un sondeo realizado por la cadena CBS News después del debate del 27 de junio. Ya son varios los legisladores demócratas los que han instado a Biden a no aceptar la nominación presidencial debido a su avanzada edad. Algunos de ellos son Jerry Nadler y Joe Morelle, representante de Nueva York. Matt Capp, portavoz del representante republicano Anthony D'Esposito, afirmó que "los recaudadores de fondos de izquierda que buscan salvar su agenda progresista". "La sensación es que los problemas en la cúpula [demócrata] arrastrarán a todo lo demás por completo: [elecciones] locales, estatales, federales, todo", comentó a Politico un recaudador de fondos que trabaja para ambos partidos. El diario The New York Times también informó hace unos días que algunos de los principales donantes de su campaña estarían presionando en silencio al Partido Demócrata para que sustituyan a Biden con alguien más rumbo a las presidenciales.

