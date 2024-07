https://latamnews.lat/20240706/biden-no-baja-los-brazos-no-creo-que-haya-alguien-mas-calificado-que-yo-para-ganar-esta-carrera-1155953439.html

Biden no baja los brazos: "No creo que haya alguien más calificado que yo para ganar esta carrera"

06.07.2024

En una charla transmitida la noche del viernes 5 de julio por la cadena estadounidense ABC, el periodista George Stephanopoulos, ex asesor de Bill Clinton devenido en presentador noticioso, presionó al presidente Biden en numerosas oportunidades sobre su desempeño en el debate de la semana pasada con Donald Trump y sobre su capacidad cognitiva, que en el duelo televisivo exhibió claras señales de estar en fuerte declive."Estaba enfermo, me sentía terrible", dijo el presidente estadounidense, añadiendo que su mala performance no había sido culpa de nadie más que de él. "Tuve una mala noche", se justificó, sugiriendo que se había equivocado en la estrategia para el debate el hacerlo "con mucho detalle, como cuando me reúno con líderes mundiales". Asimismo, Biden aseveró que no cree que haya alguien más calificado que él para ganar de nueva cuenta la presidencia del país norteamericano.Biden, quien además dijo que "no creía" haber visto el debate posteriormente pero que se había dado cuenta durante la transmisión que le había ido mal, volvió a rechazar las versiones de que considera renunciar a su candidatura, algo que tras el catastrófico debate y la pronunciada caída en los sondeos numerosos representantes demócratas, donantes del partido y hasta medios afines como el New York Times y el New Yorker le han pedido.Al respecto, Biden, quien sonó frágil durante la entrevista, dijo que solo "el señor todopoderoso" podría convencerlo de dar un paso al costado.En otro pasaje de la entrevista, Biden rechazó hacer públicas los resultados de sus pruebas físicas completas. "Me hago una prueba cognitiva completa todos los días", aseguró. El demócrata respondió además que estaba siendo honesto consigo mismo al decir que puede vencer a su rival republicano Donald Trump y servir otros cuatro años en la Casa Blanca.Al respecto, el presidente dijo no ceeer en las encuestas, que lo muestran a Trump por delante con una ventaja de alrededor de 6 puntos y en todos los "swing states. "No son tan precisas como eran antes", aseguró Biden.

