https://latamnews.lat/20240704/amlo-califica-de-tono-distinto-el-avance-del-tema-migratorio-en-eeuu-1155918042.html

AMLO califica de "tono distinto" el avance del tema migratorio en EEUU

AMLO califica de "tono distinto" el avance del tema migratorio en EEUU

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el avance en el tema migratorio con EEUU, al menos en lo que respecta a su tratamiento durante... 04.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-04T17:32+0000

2024-07-04T17:32+0000

2024-07-04T17:32+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

donald trump

joe biden

eeuu

méxico

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

seguridad

📰 crisis migratoria en eeuu

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/04/1155915729_10:225:1387:1000_1920x0_80_0_0_e7ca6c096215276cb79204dded2137ed.jpg

Asimismo, el mandatario mexicano mostró las cifras actualizadas sobre los ingresos de personas indocumentadas en la frontera entre la nación latinoamericana y el territorio estadounidense. Al cierre del 27 de junio, donde se observa que se han registrado 3.281 encuentros irregulares en la frontera entre México y EEUU en la última semana. Los datos representan una disminución de 73,75% respecto a los de diciembre de 2023, que fueron 12.498.El mandatario mexicano señaló que espera que la ciudadanía estadounidense pueda elegir libremente a su nuevo jefe de Estado. "Les deseamos lo mejor también a los candidatos. Hemos podido entendernos bien ambos", puntualizó.De igual manera, López Obrador expresó que no tiene comentarios negativos contra Washington, ya que, "mientras no nos falten al respeto, no tenemos por qué actuar de manera intervencionista, injerencista, sobre lo que corresponde al pueblo estadounidense".Previamente, el presidente mexicano solicitó a los políticos estadounidenses el no tocar la cuestión migratoria en el debate, pero esto formaba parte del encuentro, junto con aspectos como seguridad, economía, política exterior y el aborto.Y no es extraño que la migración irregular esté sobre la mesa de la política estadounidense; ha sido uno de los aspectos que más han debatido con el Gobierno mexicano. No obstante, los últimos tiempos, la Administración Biden ha impulsado reformas para simplificar trámites como la obtención de residencia o permisos de trabajo para los migrantes indocumentados.El próximo debate entre los contendientes hacia la presidencia de EEUU será el martes 10 de septiembre. Mientras tanto, la postulación de Biden sigue sin resolverse, debido a su desempeño negativo en el primer encuentro contra el magnate republicano.

https://latamnews.lat/20240609/la-migracion-mexicana-ha-crecido-en-casi-60-siguen-haciendo-falta-oportunidades-1155332639.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, donald trump, joe biden, eeuu, méxico, elecciones presidenciales de eeuu (2024), seguridad, 📰 crisis migratoria en eeuu