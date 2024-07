https://latamnews.lat/20240704/acuerdo-mercosur-emiratos-arabes-unidos-podra-alcanzarse-ahora-1155909693.html

Acuerdo Mercosur-Emiratos Árabes Unidos: ¿podrá alcanzarse ahora?

Acuerdo Mercosur-Emiratos Árabes Unidos: ¿podrá alcanzarse ahora?

A casi 20 años desde el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Consejo Estratégico...

La primera ronda de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral entre el bloque económico latinoamericano y los EAU, tiene lugar en Asunción, capital de Paraguay.Con miles de millones de reales invertidos en infraestructura, energías renovables y refinerías, la cartera de inversiones de la nación de la península arábiga en Brasil no hace más que crecer y promete aumentar aún más con un eventual acuerdo.La profesora de Derecho Internacional en la Universidad Católica de Brasilia y en la Universidad de Ambra (EEUU) Priscila Caneparo, comenta la denominada "doble cara" del acuerdo."En primer lugar, ampliar el papel del Mercosur en el contexto del mundo, centrándose principalmente en esta cuestión de las relaciones Sur-Sur [...] también facilitar acuerdos que sean de interés para Brasil, centrándose principalmente en los países del golfo Pérsico", señala.La firma del acuerdo también podría significar un acercamiento en el área de inversiones, que ha sido foco de atención de Brasil debido a las recientes asociaciones acordadas por empresas de estos países, agrega el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Anhembi Morumbi Joao Stevam.El acuerdo no debería tardar mucho en concluirse, y solo habría que analizar cuestiones técnicas, opina.Por otro lado, la coordinadora del Centro de Investigación sobre Relaciones Internacionales en el Mundo Árabe (Nuprima) de la Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS), Silvia Ferabolli, no es tan optimista."Desde esta primera ronda de negociaciones hasta que ocurra algo pasarán años. Tal vez lleve décadas. Mientras Brasil, Sudamérica, los países árabes y el Consejo de Cooperación del Golfo no empiecen a establecer otras formas de relación más allá de la cuestión comercial, estos acuerdos no saldrán adelante. Porque no tenemos un flujo comercial lo suficientemente fuerte como para sostener un acuerdo comercial interregional más amplio", argumenta.¿Qué gana Brasil con Emiratos Árabes Unidos?Brasil ya es el principal socio comercial de los EAU en Sudamérica, con 30 empresas establecidas en el país árabe, recuerda el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Itaúna (UIT) y autor del libro Descubriendo los Emiratos Árabes Unidos, Wiliander Franca Salomao. Los sectores del petróleo, la tecnología, la agroindustria, la seguridad y el turismo serán los más beneficiados por el acuerdo, cree.DesafíosUno de los retos para avanzar en el acuerdo son las barreras no arancelarias para productos prohibidos y restringidos en EAU, como bebidas alcohólicas, productos derivados del cerdo, fuegos artificiales, explosivos, armas de fuego, entre otros, indica Wiliander."El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente prohibió la importación de cualquier combustible producido a partir de residuos. Otra prohibición afecta a la importación de cerdos vivos, amianto, redes de pesca de nailon y máquinas de juego", describe.El hecho de que el Mercosur no tenga un arancel externo común unificado para todos los países dificulta aún la eliminación de la barrera para un tercer Estado fuera del bloque, añade la profesora Caneparo."Primero tenemos que poner orden en nuestra casa para poder empezar a hablar con eficacia de la cuestión de liberar a terceros países de las barreras aduaneras, profundizar en lo que es la integración económica regional para poder superar esta tercera fase, que es precisamente el arancel exterior común", destaca.Al mismo tiempo, Brasil está muy bien preparado para las imposiciones fitosanitarias de Oriente Medio, especialmente en relación con la cuestión de la religión, opina la analista.Brasil tiene varios acuerdos desarrollados desde 2020 con los Emiratos Árabes Unidos para facilitar el comercio y la inversión y profundizar el comercio, señala.En 2021 fue firmado uno para evitar la doble imposición y en 2023 el Acuerdo de Cooperación y Facilitación de las Inversiones (ACFI), que creó mecanismos permanentes de consulta bilateral y prevención de conflictos.También en 2023, Emiratos Árabes Unidos firmó un compromiso para invertir más de 2.000 millones de dólares dentro de diez años en la construcción de una fábrica de diésel ecológico y parafina de aviación sostenible en Bahía."Este acercamiento entre Brasil y los EAU puede ser visto en el contexto más amplio de la política exterior brasileña, que ha dado mayor importancia al acercamiento con los países de la Liga Árabe, especialmente Arabia Saudita y los EAU en el contexto de un renovado enfoque en la cooperación Sur-Sur", comenta Stevam, quien también destaca el potencial de mayores lazos políticos con estos países involucrando a instituciones internacionales como los BRICS, la OPEP+ y el propio Mercosur.Emiratos Árabes Unidos y Mercosur: un retraso de más de 20 añosEl acuerdo vuelve a avanzar más de dos décadas después de la visita del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a la Liga Árabe y casi dos décadas después de la firma del acuerdo marco de cooperación Mercosur-Consejo de Cooperación del Golfo.Dado que se trata de cinco países con diferentes formas de internacionalizar sus economías, es natural que el proceso de aprobación preliminar de las negociaciones sea más lento, considera Stevam.El retraso en el avance del acuerdo se debió a los esfuerzos del bloque sudamericano por cerrar las negociaciones del otro con la Unión Europea, opina Wiliander.Caneparo también atribuye el aplazamiento a las presiones de los sectores industriales y recuerda que Brasil celebró el 2023 una consulta pública para conocer la posición de la industria sobre el acuerdo.El mercado petroquímico es una de las razones por las cuales las negociaciones sobre el acuerdo de cooperación entre Mercosur y el Consejo de Cooperación del Golfo no llegaron a materializarse, sufriendo presiones por parte de dicho sector brasileño, opina Ferabolli.El acuerdo es un paso adelante para las asociaciones comerciales, pero también podría ser un paso atrás al no implicar al Consejo de Cooperación del Golfo, como se preveía en el de 2005, considera.50 años de relaciones diplomáticasEn junio, Brasil y Emiratos Árabes Unidos celebraron 50 años de relaciones diplomáticas, establecidas el 10 de junio de 1974. Brasil estableció su embajada en Abu Dabi en 1978 y los EAU abrieron su primera Embajada en América Latina en Brasilia en 1991.En 2023, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva visitó el país árabe en dos ocasiones: en abril, se reunió con el Presidente de EAU, el jeque Mohamed Zayed Nahyan, y en diciembre de 2023, participó en la COP28 en Dubai.

Flávia Villela

Flávia Villela

