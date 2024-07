https://latamnews.lat/20240701/unidad-o-guerra-que-podria-desatar-una-salida-de-biden-de-la-carrera-presidencial-1155846763.html

"Unidad o guerra": ¿qué podría desatar una salida de Biden de la carrera presidencial?

"Unidad o guerra": ¿qué podría desatar una salida de Biden de la carrera presidencial?

Sputnik Mundo

El desempeño del presidente Joe Biden en el primer debate rumbo a la elección de noviembre está generando una crisis al interior del Partido Demócrata, que se... 01.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-01T22:40+0000

2024-07-01T22:40+0000

2024-07-01T22:40+0000

internacional

política

joe biden

donald trump

kamala harris

partido demócrata (eeuu)

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/0f/1143768028_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_a397867ac46bc5c6da2cfb809a0affa9.jpg

Según el medio, uno de los grandes peligros de que Biden se baje de la carrera presidencial es que la siguiente batalla por la nominación "pondría al descubierto todas las fracturas del partido", especialmente en temas como el apoyo estadounidense a Israel en su guerra de Gaza.Según Financial Times, si Biden abandona la eventual postulación a la Casa Blanca, la decisión final sobre quién enfrentará a Donald Trump en noviembre próximo se tomaría durante una convención demócrata. Sin embargo, el diario advierte que esa convención será "potencialmente explosiva" y podría ser "una muestra de unidad o una guerra abierta" debido a que el apoyo hacia Biden ya no es unánime, pues muchos al interior del partido están pidiendo al presidente que no tome la candidatura presidencial. En caso de que Biden abandone la carrera por la Casa Blanca, agrega el periódico, la vicepresidenta Kamala Harris sería una de las favoritas dada su condición de compañera de fórmula de Biden, a pesar de sus propios bajos índices de aprobación.Otros posibles aspirantes a la candidatura demócrata, según varios medios estadounidenses, son el gobernador de California, Gavin Newsom; la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, entre otros.La Convención Nacional Demócrata se llevará a cabo el próximo 19 de agosto en Chicago. Allí se decidiría quién podría suplir a Biden en caso de que este decline la candidatura. En el Comité Nacional Demócrata hay 3.937 delegados comprometidos, de los que se necesitan 1.976 para obtener la nominación presidencial. Biden tiene el 99% de esos delegados comprometidos. Si Biden se baja de la carrera, los delegados podrían votar al candidato que quisieran. El 27 de junio, Biden y Trump se enfrentaron en la ciudad de Atlanta en el primer debate presidencial de cara a las elecciones nacionales de noviembre.El pobre desempeño del actual presidente, que se mostró balbuceante y quedó algunos momentos en blanco, generó preocupación entre los demócratas respecto al futuro de la candidatura del mandatario.El 77% de los votantes registrados que vieron el debate dijeron que Trump tuvo un mejor desempeño, mientras que solo el 33% de los encuestados dijo que Biden ganó el debate, según una encuesta de CNN.Trump y Biden volverán a debatir el 10 de septiembre en un evento moderado por la cadena de televisión ABC News.

https://latamnews.lat/20240630/bill-oreilly-el-presidente-biden-abandonara-la-campana-1155830569.html

https://latamnews.lat/20240629/biden-funcional-solo-durante-6-horas-al-dia-despues-de-eso-balbucea-y-esta-fatigado-1155816786.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, joe biden, donald trump, kamala harris, partido demócrata (eeuu), elecciones presidenciales de eeuu (2024)