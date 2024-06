https://latamnews.lat/20240628/the-new-york-times-pide-a-biden-abandonar-carrera-presidencial-no-es-el-mismo-que-hace-4-anos-1155798580.html

'The New York Times' pide a Biden abandonar carrera presidencial: "No es el mismo que hace 4 años"

'The New York Times' pide a Biden abandonar carrera presidencial: "No es el mismo que hace 4 años"

Sputnik Mundo

El diario publicó este 28 de junio un artículo en donde expone la visión de su consejo editorial; en él, pide al demócrata bajarse de la carrera presidencial... 28.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-28T23:33+0000

2024-06-28T23:33+0000

2024-06-29T00:12+0000

internacional

joe biden

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

donald trump

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/1c/1155798967_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_52315a84ca77362bb0c4fc9d2680f7ed.jpg

Tras los artículos periodísticos en la prensa cuestionando las capacidades físicas y mentales del presidente Biden aparecidos tras la finalización del debate, ahora es el turno de los posicionamientos institucionales de algunos de los medios anglosajones con mayor alto perfil, que reclaman que el candidato demócrata abandone sus intenciones de permanecer cuatro años más en la Casa Blanca."Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera" es como el New York Times, uno de los diarios más importantes de EEUU, tituló su editorial, en el cual asegura que Biden "apareció la noche el jueves (27 de junio) como la sombre de un gran servidor público". "Biden ha dicho que es el candidato con más posibilidades de enfrentarse a la amenaza de tiranía y derrotarla. Su argumento se basa en gran medida en el hecho de que venció a Trump en 2020 (...) pero eso ya no es una justificación suficiente para que Biden sea el candidato demócrata este año", agrega el texto. Aunque la crítica del NYT es la más frontal, no es la única, pues la revista Time le dedicó su nueva portada acompañada de una sola palabra: "Pánico", mientras que The Economist también reclama que el demócrata dé un paso costado, citando el claro deterioro físico y cognitivo que exhibió durante el debate. En ese sentido, el NYT argumenta su pedido señalando que en el debate del jueves, Biden necesitaba convencer al público estadounidense de que estaba a la altura de las formidables demandas del cargo que busca ocupar por otro mandato. Biden sabía que necesitaba tranquilizar las preocupaciones públicas de larga data sobre su agudeza mental, indica el editorial, para luego asegurar que es hora de que el presidente afronte que no logró pasar esa prueba."No se puede esperar que los votantes ignoren lo que fue evidente: Biden no es el hombre que era hace cuatro años", afirma el diario, añadiendo que el presidente fue incapaz incluso de terminar las frases cuando hablaba o de argumentar sus propuestas durante el debate.Por eso, el NYT opina que el mayor servicio público que Biden puede realizar ahora es anunciar que no seguirá con su campaña para la reelección, y afirma que hay mejores alternativas en el Partido Demócrata para ocupar su lugar.En ese sentido, el diario califica de "apuesta demadiado riesgosa" pedirle a los ciudadanos que ignoren el deteriorado estado del presidente, que acaban de poder comprobar con sus propios ojos.De manera similar, The Economist publicó un editorial con el título "Joe Biden ahora debe dar paso a un candidato alternativo", señalando que ni siquiera aquellos preocupados por su avanzada edad podían estar preparados para lo que pasó durante el debate del jueves contra Donald Trump. The Economist se encarga también de criticar a los asesores de Biden por exponerlo a la humillación pública y mentir durante meses sobre su verdadera condición.En un mismo tono crítico, la revista Time acompaña su portada con una foto de Biden y la palabra "pánico" con una nota sobre lo que califican como "la noche desastrosa" del presidente y el dilema que enfrenta ahora el Partido Demócrata."Casi inmediatamente después de que terminó [el debate], los demócratas comenzaron a preguntarse cómo podían convencer a Biden de que se retirara de la contienda, por el bien del partido, de la nación y del propio candidato", informa la nota.Time afirma además que todos los que vieron el debate pudieron ver por ellos mismos lo deteriorado que se encontraba el presidente, y que debido a este desempeño una pelea electoral que estaba en igualdad de condiciones se habían convertido de repente en "un callejón sin salida" para los demócratas.

https://latamnews.lat/20240628/el-desempeno-de-biden-fue-tan-catastrofico-que-lo-unico-razonable-seria-que-de-un-paso-al-costado-1155792142.html

https://latamnews.lat/20240628/democratas-entraron-en-panico-tras-ver-a-biden-en-debate-presidencial-1155790337.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), donald trump