Biden, funcional solo durante 6 horas al día: "Después de eso, balbucea y está fatigado"

Biden, funcional solo durante 6 horas al día: "Después de eso, balbucea y está fatigado"

29.06.2024

Tras el calamitoso desempeño del presidente Joe Biden en el debate contra Donald Trump el pasado 27 de junio, en donde el candidato demócrata se mostró frecuentemente perdido, físicamente débil e incoherente en sus respuestas, los medios de EEUU han comenzado a publicar artículos buscando llegar hasta el fondo sobre cómo la Casa Blanca pudo ocultar relativamente con éxito —hasta su duelo televisivo— la gravedad de su incapacidad física y mental.Mientras algunos medios ya dieron sus propias explicaciones (su equipo redujo y limitó las entrevistas presenciales), ahora es el turno del portal Axios, que ofrece sus propios argumentos en una nota titulada "Los dos Biden: la noche en la que Estados Unidos vio al otro [Biden]".En el texto, elaborado con el testimonio de ocho funcionarios de la administración Biden, tanto actuales como excolaboradores, se revela no solo que su equipo realizaba grandes esfuerzos para que la opinión pública no notara el deterioro físico y mental de su presidente, sino también que Biden solo puede funcionar durante seis horas al día, por lo que todas las reuniones y eventos públicos se programaban durante esa ventana de tiempo, también con la finalidad de aparentar que todo estaba bien con la salud del mandatario.De acuerdo a lo que revelaron sus colaboradores al portal, algo clave para ocultar su declinante condición física y mental es organizar todos sus compromisos entre las 10 am y las 4 de la tarde."Después de ese rango de tiempo o cuando viaja al extranjero, es más probable que Biden balbucee y se fatigue", dijeron los funcionarios a Axios.El 'New York Times' abandona los eufemismos y habla de "demencia"Otro de los medios que publican una nota dando cuenta de la operación en la Casa Blanca para encubrir el deterioro de Biden es el New York Times, que apenas el pasado 28 de junio publicó una opinión firmada por su consejo editorial pidiendo al presidente que abandone la campaña.El artículo, que además critica a sus asesores por minimizar los cuestionamiento en relación a la avanzada edad de Biden (81 años) y las señales que venía exhibiendo desde hace tiempo mostrando un claro desmejoramiento, recoge la opinión de Elaine Kamarck una ex funcionaria del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca y actual miembro del Comité del Partido Demócrata, principal órgano institucional de la facción gobernante.Kamarck revela que apenas unos meses, en la primavera, estuvo cerca de Biden en un evento y la sorprendió cómo el mandatario podía discutir de política sin tomar ninguna nota.El testimonio, y la posterior decisión del NYT de darle entidad publicándolo, resulta significante, ya que se trata de la primera vez que el diario, históricamente cercano al Partido Demócrata, publica la palabra "demencia", una condición que muchos analistas han utilizado para explicar el comportamiento de Biden en los últimos meses, pero que los medios tradicionales todavía no se habían animado a validar. Tras el debate, cuando cayó brutalmente el velo sobre el verdadero estado mental del presidente de EEUU, ese veto parece no aplicarse más.

